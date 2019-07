Plads til de hårdest ramte

REGERINGEN åbner igen for, at Danmark vil modtage kvoteflygtninge fra FN’s lejre. I første omgang 30 mennesker, der ikke alene har ventet og ventet i en trøstesløs lejr, men som er handikappede eller har brug for særlig medicinsk behandling.

ALTSÅ ’dyre’ flygtninge, og fint med det. Det er godt at se, at Danmark igen lever op til sine forpligtelser, og vi skal gøre det, vi er gode til, og dét er vi på sundhedsområdet.

SOCIALDEMOKRATIET har ellers bakket op om Støjbergs midlertidige stop for kvoteflygtninge fra dag et. De, der har haft hårdest brug for at blive genhuset, har ikke kunnet få hjælp og ly i Danmark siden 2016, mens andre lande har skruet op for antallet.

SÅ SENT som i valgkampens start i år afviste Mette Frederiksen, at en regering under hendes ledelse ville genoptage indtaget af kvoteflygtninge. ’Det vil jeg ikke, som tingene står nu.’

TINGENE ændrede sig sådan set ikke. Men Lars Løkke begyndte i foråret 2019 at tale om at tage kvoteflygtninge igen i en portrætbog, hvor han var befriet for de snærende bånd fra DF, og derefter gjorde S det samme.

Løkke talte allerede i 2016 om at tage 1000 kvoteflygtninge, da flygtningekrisen buldrede. Men DF var naturligvis imod, og dengang rettede både S og V stadig ind efter deres taktstok.

KVOTEFLYGTNINGE er dem, vi aldrig ser gå op ad motorvejen fra den tyske grænse. De har ikke haft råd til at betale menneskesmuglere eller penge og kræfter til at kæmpe sig op gennem Europa. De har sådan set gjort det, alle politikere elsker at udslynge som en løsning: De har samlet sig dernede, i det, der ubestemmeligt omtales som nærområderne. Her er de udredt omhyggeligt og blåstemplede som ’rigtige’ flygtninge – ikke kriminelle eller fattige på jagt efter en bedre tilværelse.

DANMARK kan ovenikøbet håndplukke de kvoteflygtninge, de synes er mest integrationslækre. Børn, der er klar til at sparke døren ind i et nyt land, voksne, der vil tage et job og integrere sig ...

Dem har vi så sagt nej til, fordi Danmark skulle have ’et pusterum’ efter flygtningekrisen i 2015. Nu har vi åbenbart pustet ud, og det var også på tide. Selvom Venstres ordfører, Mads Fuglede, forsøgte sig i går med at, ’det ville være en glædens dag at åbne for kvoteflygtninge igen’, når vi har fået styr på indvandringen. Stop dog dét der – hvis vi skulle vente på, at samtlige indvandrere fejrede jul og spiste flæskesteg, eller hvad han ellers forestiller sig, så kunne FN’s flygtningelejre aldrig sende en eneste stakkel til Danmark.

HAN forskånede os dog fra de helt skingre protester om ’løftebrud’, som startede i går. Løftebrud over for hvem, kunne man spørge? Vi har forpligtet os til at tage kvoteflygtninge, og det gør vi igen.