Planløs tomgang

I år kommer du til at betale 100 millioner kroner for ingenting.

Rundt omkring i Danmark har staten nemlig en lang række bygninger stående tomme. Flere af dem har stået tomme i årevis. Rekorden har en ejendom ved Holmens Kanal i hjertet af det allermest attraktive København. Den blev forladt i 2012.

Hvis du tror, der er tale om en enlig svale, så se kortet i dagens avis. En aktindsigt hos Bygningsstyrelsen viser, at der ikke er tale om små, forbigående skønhedsfejl i statens og regeringens planlægning. Tværtimod dokumenterer den såkaldte ’tomgangsliste’ fra Bygningsstyrelsen, at det er et gammelt problem, der bare er vokset år for år.

Og der er også fuldstændig tomgang blandt de ansvarlige. Overblikket er fraværende, der mangler en plan, og den ansvarlige minister på området, Sophie Løhde, lader bare munden løbe: ’Når der er ledige kvadratmeter, hænger det bl.a. sammen med, at vi flytter statslige arbejdspladser fra København til andre byer rundt om i landet, men det skyldes også andre ting’.

Goddaw, fru Økseskaft! Du siger, det også skyldes ’andre ting’. Helt rigtigt. Inkompetence er det mest nærliggende.

Tomgang. Tomgang. Tomgang. Hvad med at gøre noget i stedet?

Men måske skyldes manglen på handling, at fru Ministeren faktisk heller ikke selv rigtigt vidste, at hun var ansvarlig på området.

Ekstra Bladets reporter måtte gennem tre minister-talsmænd, før man havde fundet den rigtige at stille spørgsmålene til: innovationsminister Sophie Løhde.

Og så spørger du sikkert, hvilken innovation der ligger i tomme bygninger? Som så meget andet med denne regering forsvinder svaret i tomgangs-tågerne.

Imens forsætter udflytningerne, og endnu flere lokaler bliver tomme.

Det eneste, der ligger fast, er, at du betaler.