Plattenslagere

UDVISNINGSMINISTER Inger Støjberg (V) mødte i går op i Eigtveds Pakhus i København for at give ni udlændinge dansk statsborgerskab.

Normalt foregår den slags ceremonier i kommunerne med deltagelse af den lokale borgmester.

MEN HER rykkede ministeren ud, fordi hun ville sikre sig, at den idiotiske håndtryks-lov blev overholdt.

Loven siger, at man kun kan blive dansk statsborger, hvis man giver hånd. Men flere borgmestre – også fra Venstre – har sagt, at de er ligeglade med loven, fordi den bl.a. er udtryk for religiøs diskrimination.

ALLE NI udlændinge gav hånd (surprise!) til udvisningsministeren, hvilket hun selvfølgelig vil udlægge som en stor politisk sejr.

Håndtrykkene er ifølge Inger Støjberg bevis på, at det kun er udlændinge med respekt for danske værdier, som nu kan blive danske statsborgere.

SLUDDER OG vrøvl. Det eneste, ceremonien i pakhuset viser, er følgende: Inger Støjberg holder sig ikke tilbage fra at tage uskyldige, nye danskere som gidsler i sit hysteriske forsøg på at tilfredsstille svinehundene i Dansk Folkeparti og deres stadig mere infame og hjerteløse udlændingepolitik.

NYESTE eksempel på det uhyrlige menneskesyn, som Dansk Folkeparti har på alle, der ikke er grisefarvede, leverer kulturordfører Alex Ahrendtsen.

HAN ER flegnet ud over rektor Henrik Vestergaard Stokholm på Nyborg Gymnasium. Den besindige skoleleder har nemlig givet to somaliske piger lov til at fortsætte med at gå i skole, efter at familien har fået afslag på fornyet opholdstilladelse.

I STEDET for at pigerne, der betegnes som mønsterelever, skal sygne passive hen i et trøstesløst udrejsecenter, har rektoren med lokal opbakning sørget for, at ikke kun pigerne, men også deres yngre søskende fortsat kan blive undervist.

DET LOKALE initiativ har gjort Alex Ahrendtsen så hysterisk rasende, at han indirekte kræver rektoren fyret, og at undervisningsminister Merete Riisager (LA) sparker børnene ud af skolen. Det har hun dog ingen planer om.

DANSK FOLKEPARTIS forfølgelse af de somaliske børn er blot det seneste eksempel på partiets kyniske udlændingepolitik, der gudhjælpeos også støttes af Socialdemokratiet.

VENT BARE: Jo tættere vi kommer på valget, desto flere uhyrligheder vil folkepartisterne kaste op.