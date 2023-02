Plattenslagere

DET er ikke mere end halvandet år siden, Morten Messerschmidt og kompagni skiftedes til at stå med udslåede arme og synge serenader under Inger Støjbergs balkon.

’Hvis Inger Støjberg gerne vil være formand for Dansk Folkeparti, så tror jeg allerede nu her i aften, at jeg kan sige, at så vil jeg klappe i mine små hænder,’ udtalte Morten Messerschmidt eksempelvis til TV 2 News i november 2021.

MANDAG angreb Dansk Folkeparti Inger Støjberg for populisme. For at være en af de ’klareste eksponenter for den demokratiundergravende retorik og løgnagtige trumpisme i Danmark,’ som Anders Vistisen, medlem af Europa-Parlamentet for DF, skrev i Jyllands-Posten. Noget af en kovending. Selv da Støjberg var blevet dømt i Rigsretten og følgelig blev smidt ud af Folketinget, stod DF klar med et job til den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

'INGER Støjberg passer, som Kristian Thulesen Dahl også har sagt, én til én til Dansk Folkeparti, så vi vil selvfølgelig gerne have hende så tæt tilknyttet til os som muligt,’ udtalte DF’s partisekretær, Steen Thomsen, til DR for et år siden. Og han satte trumf på: ’Hun har kæmpet for Danmark gennem mange år og stået side om side med Dansk Folkeparti, så hun vil kunne bidrage med en hel masse.’

På det her tidspunkt lignede Dansk Folkeparti også mest af alt et begravelsesoptog, der gik omveje i forsøget på at undgå hullet, hvori partiet skulle nedsænkes. Et udmattet følge mindskedes konstant. Støjberg blev set som den store frelser. Hun kunne garantere en genopstandelse. Alle DF’ere stod således klar til at 'klappe i deres små hænder', om blot Støjberg ville forbarme sig og nikke ja.

MEN I dag er Inger Støjberg og hendes nye parti udtryk ’for en farlig udvikling i politik, hvor omgangen med sandheden er som at række en pyroman en æske tændstikker.’ Dette er ikke alene Anders Vistisens dom i indlægget i JP mandag. Det er tillige Morten Messerschmidts udlægning. Han citerer stolt Vistisen på Twitter med præsentationen: ’Anders Vistisen har ordet'.

Vistisens indlæg har den ufrivilligt komiske overskrift ’Politikere skal tale sandt – også på højrefløjen.' DF’s europaparlamentariker skriver, at de farligste politikere er dem, ’der udmærket kan skelne fiktion fra virkelighed, men som bevidst spiller med på konspirationsteoretikernes verdensbillede for egen politisk vinding.’

JA, VI MEDGIVER, at den slags er slemme. Sandt nok. Men det samme er politikere, hvis hukommelse er røget – eller som bare er vendekåber eller plattenslagere.