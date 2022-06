Politiet svigtede hooligan-lederens ofre

Forvaringsdommen til den 29-årige hooliganleder Kevin Werner for over 1300 tilfælde af vold og seksuelle overgreb mod 16 unge ofre efterlader Københavns Vestegns Politi med et kæmpe forklaringsproblem.

Hvorfor blev han ikke stoppet tidligere? Hvorfor overså politiet på Vestegnen en af de mest alvorlige overgrebssager i dansk retshistorie?

Forbrydelserne begyndte i 2013 og sluttede først, da hooligan-lederen blev anholdt 5. februar sidste år. Men nogle af ofrene kunne have været skånet for dybe traumer. 11 måneder før anholdelsen fik politiet nemlig den første anmeldelse mod hooligan-lederen.

En ung mand havde allerede i marts 2020 anmeldt Kevin Werner for vold, seksuelle overgreb, pengeafpresning og trusler til Københavns Vestegns Politi. Det unge offer fik dog ingen hjælp. Tværtimod. Politiet bad den rædselsslagne forurettede om selv at indsamle beviser og tage foto af gerningsstedet.

Efter en overfladisk efterforskning valgte politiet at droppe sagen mod den fremtrædende Brøndby-hooligan.

– Politiet tog ikke min sag seriøst, fortalte offeret til Ekstra Bladet i februar sidste år – og i samme artikel undrede en forsvars- og bistandsadvokat sig over, at politiet havde henlagt en så alvorlig sag efter en kort efterforskning.

Konsekvensen var, at den unge mand måtte flytte langt væk fra sin hjemby. Både offeret og hans familie blev efter politiets afvisning udsat for trusler og chikane. Frygten for at gå på gaden blev for stor.

Onsdagens dom i Glostrup bekræfter den unge mands oplevelse af politiet. Henlæggelsen betød, at hooligan-lederen var på fri fod, indtil han næsten et år senere blev anholdt efter en skudepisode i Brøndby. Først derefter mødte yderligere to ofre op hos politiet og anmeldte ham for seksuelle krænkelser begået under trusler om vold.

Retsmøderne har afdækket dybe traumer og en ødelagt ungdom hos ofrene, som tæller 15 mænd og en kvinde: De ville hellere dø end leve. De led af angst, spiseforstyrrelser, mareridt, flashbacks og depression.

Overgrebene fortsatte altså helt frem til anholdelsen af hooligan-lederen. 11 måneder længere end nødvendigt. Det erkendte specialanklager Morten Frederiksen indirekte efter dommen. Han fastslog også, at sagen er enestående grov i dansk retshistorie målt på antal ofre, antal overgreb og gerningsperioden.

Alligevel opgav politiet helt skandaløst efterforskningen, da sagen første gang landede på deres bord. Og vi ved reelt ikke, hvad politiet egentlig foretog sig i foråret 2020. Politiledelsen skylder en ærlig forklaring til ofrene. Offentligheden fortjener også at høre den.