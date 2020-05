Politik i blinde

VENSTRES FORMAND, Jakob Ellemann-Jensen, er oprørt over, at han ikke kan få fuldt indblik i de sundhedsfaglige og økonomiske data og analyser, som regeringens forskellige coronaudspil bygger på.

DET FØRTE i sidste uge til, at han sammen med andre borgerlige partiledere udsendte et ’åbenhedsmanifest’ med krav om, at ’offentligheden får indsigt i det, der ligger til grund for beslutningerne.’

POLITIKENS Sket i ugen-skribent Ole Rasmussen gav i søndags manifestet følgende ord med på vejen:

’DET VAR GODT at høre oppositionens leder tale så varmt for åbenhed. Ikke mindst fordi hans parti i så mange år har stået på mål for en offentlighedslov, der sikrer, at offentligheden kun yderst sjældent kan få indsigt i, hvad der ligger til grund for en regerings beslutninger.’

JAKOB ELLEMANN forsøger at blæse med mel i munden. Venstre var sammen med Socialdemokratiet de bærende kræfter, da offentlighedsloven – også kaldet mørklægningsloven – blev strammet i 2013.

DE TO REGERINGSBÆRENDE partier ville forhindre, at ministre risikerede at blive kigget i kortene af politikere fra andre partier og af kritiske journalister.

VENSTRE VIL altså gerne lave politik i mørke, men flæber, når de selv bliver holdt i mørke.

DET HIDTIDIGE kriseforløb har været præget af en regering, der tilbageholder så megen data, at partierne ofte må agere i blinde.

HVORDAN SKAL VI kunne gennemskue corona-krisens magtudøvelse, når regeringen skjuler vigtige oplysninger, og når offentlighedsloven ikke giver mulighed for at få indblik i de interne overvejelser?

VI ER IKKE I KRIG mod en fremmed magt. Vi er i krig mod en pandemi, som kræver en aktiv indsats og medvirken af os alle.

EN INDSATS, som har størst mulighed for at lykkes, hvis hver enkelt er grundigt orienteret om hvorfor og hvordan. Og på hvilket grundlag, regeringen træffer sine beslutninger. Her er det ikke nok blot at henvise til sundhedsfaglige hensyn.

EN FORELØBIG lære af coronakrisen må derfor være, at offentlighedsloven hurtigst muligt bliver revideret.

MEN DET ØNSKER Jakob Ellemann ikke, for han risikerer jo selv at blive minister ad åre.

DERFOR kan vi konkludere, at manden er en hykler.