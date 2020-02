Politikerne er ligeglade med korruption

Hvis du synes, at det danske politiske system er lukket, uigennemsigtigt og uden klare regler for, hvad politikerne kan tillade sig at gøre, er du ikke alene. I denne uge kom Europarådets gruppe af stater mod korruption (GRECO) med en ny rapport. Den konkluderer, at Danmark stort set som de eneste ikke har klare regler for de folkevalgte politikeres adfærd og etik.

I pænt diplomatsprog ‘minder GRECO om, at Danmark kun fuldt ud har implementeret to af seks henstillinger, der blev fremsat i en evalueringsrapport fra 2014. GRECO beklager, at der ikke er rapporteret nogen væsentlige fremskridt med udarbejdelsen af etiske standarder i form af et kodeks for parlamentsmedlemmer i Danmark’. Kort sagt: Der er ikke sket en skid de sidste seks år.

Danske politikere kan gøre som de vil. Lars Løkke Rasmussen kan både være medlem af Udenrigspolitisk Nævn og international rådgiver for et stort advokatfirma. En interessekonflikt på størrelse med Mount Everest. Fordi vi ingen regler har på området, kan Lars Løkke selv bestemme, om han synes, det er o.k., og hvad han kan tillade sig at bringe videre fra Udenrigspolitisk Nævn til sin private rådgivning.

Helle Thorning-Schmidt ville også som dansk parlamentariker både kunne være FN-jæger mod skattely og selv have skattely-interesser. Det kunne hun åbenbart også i FN-regi, men det er en helt anden historie.

GRECO blev skabt i 1999 for at overvåge gennemsigtigheden i måden, som staterne udøver deres magt på og for i sidste ende at undgå korruption blandt de folkevalgte.

GRECO har 50 medlemmer, 48 europæiske, Kasakhstan og USA. Det er pinligt for Danmark, at vi ligger i bund og nu igen bliver fremhævet som nogen, der er åbenlyst ligeglade med, om politikerne er korrupte. For skåret ind til benet er det jo det, det handler om.

Men når vi ser på, hvad vi har afsløret her på Ekstra Bladet de seneste år, overrasker det ikke. Dansk politik er et miskmask af ugennemskuelige forbindelser og sammenblandinger af kasketter. Lad mig nævne kvotekonger, omfartsveje, Tulle-bane og særlige puljer af penge til politikernes venner og valgkredse.

Og der kan sættes lighedstegn mellem alt dette og den voksende politikerlede.

GRECO har givet Danmark frem til årets udgang til at opfylde organisations seks bud til at forhindre korruption.

Hvad om politikerne for en gang skyld tog sagen alvorligt?