Politikerne står vagt om frynsen

Man må næsten knibe en tåre.

For hvor er det jo egentlig rørende, hvordan Christiansborg-politikere slår kollegial ring om hinanden, hver eneste gang nogen – oftest er det jo som bekendt Ekstra Bladet – sætter kritisk fokus på deres gunstige arbejdsvilkår, på deres fryns og på de goder, som almindelige danskere end ikke kommer i nærheden af.

Det er lidt sjovt: I andre sammenhænge lader politikerne ikke en chance gå fra sig til at stille modstandere i et ufordelagtigt lys. Men på ét punkt har fordrageligheden sænket sig blandt MF’erne: Det er, når det handler om at stå værn om egne, velerhvervede rettigheder.

Vi så det for nylig, da vi beskrev, hvordan Enhedslistens Pernille Skipper – der ellers just havde underholdt med, hvor sindssygt hårdtarbejdende hun angiveligt er – stort set aldrig møder op i de folketingsudvalg, hun er medlem af.

Pernille Skipper blev selvfølgelig fornærmet over på denne vis at blive holdt fast på sin praleri om at arbejde hårdt. Hvilket ikke kom som nogen stor overraskelse; Enhedslistens top har en stolt tradition med at reagere selvretfærdigt vredt ved selv den mindste modstand.

Mere bemærkelsesværdigt var det mildest talt, hvordan kolleger fra højre til venstre hastede Pernille Skipper til undsætning, nu da vi udefrakommende ignoranter spolerede freden og spurgte nysgerrigt ind til arbejdsindsatsen. For vidste vi dummernikker på Ekstra Bladet da overhovedet ikke, at det faktisk slet ikke er nødvendigt at komme til udvalgsmøderne?

Næh, det vidste vi faktisk ikke. Og et kvalificeret gæt er, at det nok også kommer en smule bag på mange almindelige danskere, at dét er praksis på Christiansborg. Under alle omstændigheder rejser det spørgsmålet: Hvis de møder tilsyneladende er så ligegyldige, hvorfor så overhovedet afholde dem?

Vi ser samme forsvarsparader, når det handler om politikernes lukrative pensionsordninger eller om deres rundhåndede eftervederlag.

Eller når spørgsmålet går på deres politikernes friboliger i attraktive City-kvarterer i København. Senest anskueliggjort gennem skandalen med den socialdemokratiske boligordfører Tanja Larsson, der fiffigt kunne lade sin fremlejede andelsbolig stige i værdi, mens hun boede i en af Folketingets gratis boliger.

Det er helt tydeligt, at politikerne betragter det som en irriterende forstyrrelse midt i arbejdsroen, at vi insisterer på at stille det helt oplagte spørgsmål:

Hvorfor skal I egentlig have, når andre ikke kan få?

Vi spørger, fordi vi vægrer os ved at tro, at det kan hænge sammen med, at politikerne selv vedtager de regler, der – voila! – tilgodeser dem selv.

Så banalt kan det ikke være. Vel?

Men det er unægtelig svært at ryste mistanken af sig.

Skulle man sætte sig for at undersøge goderne mere indgående, støder man på en mur af tavshed.

Desværre, Folketinget kan ikke være behjælpelig med yderligere oplysninger. Men så søger vi da bare aktindsigt i forholdene. God idé – havde det ikke lige været fordi, at folketingspolitikerne behændigt undtog egne forhold, da loven om aktindsigt i sin tid blev vedtaget.

Hvorfor egentlig det? Bedste bud: Fordi de kunne.

Der er al mulig grund til at diskutere, om politikere får tilstrækkelig høj løn for deres vigtige arbejde. Måske den også skal være højere.

Det er et helt fair synspunkt. Men så må politikerne sige det åbent – frem for at fedte lønforhøjelser igennem ved at stå sammen om uigennemskuelig fryns, som man tilmed har den arrogance ikke at gide diskutere åbent.