VI KOMMER til at beskæftige os meget med det den næste måned: Dansk Folkeparti.

Der er først valg af ny formand i stedet for Kristian Thulesen Dahl 23. januar.

’Der er ingen tvivl om, at jeg har sympati for Morten (Messerschmidt, red). Men jeg vil ikke melde noget direkte ud,’ siger Pia Kjærsgaard i et interview med Berlingske, hvor hun så alligevel siger, at Støjberg skal være formand, hvis Støjberg altså vil.

DF SKIFTEVIS klamrer sig til Inger Støjberg, som er den rigsretsdømte tidligere venstrekvinde et stykke drivtømmer, der giver håb om at holde sig oven vande, og derpå til Morten Messerschmidt, der ikke længere er dømt, men skal for retten igen, hvilket i et forfængeligt håb tages – ikke mindst af den tiltalte selv – som en ny begyndelse. Selvom faren for, at det er en begyndelse på enden, forekommer temmelig overhængende.

Man kan selvfølgelig også bare vedtage, at man skal have en dømt formand, der endnu ikke har udstået sin straf som leder af DF. Men hvad siger det så egentlig om formatet – eller manglen på samme – hos resten af medlemmerne?

MODER- OG FADERLØST driver partiet således rundt i en søgen efter meningen med sig selv. Blot for skiftevis enten at gå på grund, opdage begyndende politisk skørbug i besætningen eller bare stirre fortabt på et slapt sejl. Mens alle hånde letmatroser ikke skal have lov at kravle for langt op i masterne og sige, at de øjner en helt anden vej.

DANSK FOLKEPARTI er Pia Kjærsgaards. Hun skabte partiet, byggede det op og gav det videre.

Som en matriark, der overlader foretagendet til en af sine sønner, der derpå styrede skuden på grund.

Nu sidder hun indebrændt og betragter livsværket på forunderlig vis sejle sig selv i sænk. ’Mange har spurgt mig, om jeg ikke er ulykkelig over, at mit livsværk er i denne situation. Jo, det er jeg! Jeg har brugt to tredjedele af mit liv på partiet,’ som partistifteren siger.

JA, DE FREMMESTE bud på en ny leder af Dansk Folkeparti ligner forhenværende, allerede inden de er tiltrådt. Det er meget sært, aparte og bemærkelsesværdigt.

Faktisk må man lige nu konkludere, at alt ved DF ser forhenværende ud.