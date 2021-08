Politiske amatører

Tommy Ahlers blev i sommeren 2019 valgt ind i Folketinget for Venstre. Flere end 26.000 danskere havde givet ham deres stemme og ment, at netop han var den rette til at fremme deres synspunkter på Christiansborg.

I virkeligheden er det demokrati, når det er smukkest – folkestyre i sin grundform: Et antal danskere beder en repræsentant om at fremføre deres synspunkter på tinge. I forventning om, at det gør han så – også når det er svært – helt frem til næste valg.

Da han blev valgt ind i 2019, var Tommy Ahlers da også fuld af gåpåmod. Ved Folketingets åbning skrev han på Facebook:

’Jeg glæder mig til at kæmpe for at skabe noget fra min rolle på plads 77 i Folketinget.’

Nu er der gået mindre end to år. Og vi kan konstatere, at Ahlers’ omgang med glosen ’kæmpe’ i dag fremstår en kende frisk.

Ahlers kæmpede overhovedet ikke. Da det blev svært – da han ikke bare kunne få sin vilje – stak han halen mellem benene og lod de mange vælgere, der i sin tid stemte på ham i forventning om, at han rent faktisk VILLE kæmpe – i stikken. (At han samtidig også svigtede den stadig mere pressede Venstre-formand, Jakob Ellemann-Jensen, er anden sag, som de selv må ligge og rode med i Venstre).

Pointen her er først og fremmest, at Ahlers sjoflede sine vælgere. Frem for at gøre sit arbejde færdigt, meddelte han i den forgangne uge, at han måtte videre. Videre til det næste flygtige personlighedsrealiserende projekt, som perioden i Folketinget også skulle vise sig at være.

Vi ved nu, at alle besværgelserne gennem de seneste par år om, hvor meget han ville politik, blot var bragesnak. Dermed føjer Ahlers-historien sig til den perlerække af besserwissende erhvervsprofiler, der fra sidelinjen – ikke mindst Linkedin – kloger sig på, hvordan MF’erne burde lægge snittet.

Sjældent afspejler selvsikkerheden en evne til at gøre det bedre selv. Som oftest kommer alle disse selvbestaltede politiske verdensmestre til kort, når de selv møder den politiske virkelighed. I virkeligheden er de nogle kæmpe politiske amatører.

I stedet for så at tage kampen op giver disse erhvervslivets rockstjerner op, når det bliver svært. Typisk med en jeremiade om, hvor forfærdeligt det politiske system er. Og hvor store fjolser de mere traditionelt tænkende politikere i virkeligheden er.

Her på stedet er vi ikke helt fremmede over for den sidste påstand:

De danske politikeres niveau er bestemt ikke til at falde i svime over. Der kan være ganske langt mellem snapsene. Men det hjælper ikke noget at ville revolutionere systemet uden respekt for, hvad der er det grundlæggende vilkår i politik: Nemlig at der skal være et flertal.

Fænomenet kendes også under betegnelsen demokrati. Det er tungt og usmidigt at have med at gøre. Men ingen har endnu påvist et brugbart endsige acceptabelt alternativ.

Den slags besværligheder med at skulle skaffe et flertal praktiseres sjældent i de virksomheder, hvor de skråsikre erhvervskoryfæer sædvanligvis færdes. Her er de vant til at få det, som de vil have det.

Sådan fungerer det – heldigvis! – ikke i politik. Her kræves der 90 mandater. Og ja, det kan være knoklet, langsommeligt og trættende. Men det er nu engang vilkåret. Også for dem, der plejer at få deres vilje, fordi deres pengepung er velpolstret.

Lad os endelig diskutere, hvordan det politiske system er skruet sammen. Men fri os for forkælede selvrealiserende wannabe-politikere, der piber over demokratiets indbyggede besværligheder.