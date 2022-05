Prehn og pengene

RASMUS PREHN (S) har misbrugt sit skatteyderbetalte kreditkort.

Ved tre lejligheder har ministeren for landbrug, fiskeri og fødevarer svinget ministeriets kort på barer og restauranter. Det kunne Ekstra Bladet afsløre i denne uge.

ET KLART BRUD på reglerne, vurderer eksperter, og Prehn har da også klogeligt valgt at betale pengene tilbage af sig selv.

Men Rasmus Prehn kan ikke have været i tvivl om reglerne. Han har nemlig selv skrevet under på dem, da han blev udstyret med det skatteyderbetalte Eurocard, som alle ministre kan få til faglige udlæg.

JAMEN, DET ER jo bare et relativt lille beløb, Ekstra Bladet går i alt for små sko, har den forudsigelige kritik lydt efter afsløringen. Men tænk lige argumentet igennem; hvis beløbet er for lille, og det ikke er princippet, det handler om, hvor store skal misbrugs-skoene så være, før det er alvorligt?

Må en minister misbruge for 5.000 kroner? Eller er bagatelgrænsen 20.000 kroner til privat forsødelse? Er ti eller tyve snaps på det skatteyderbetalte kort i orden?

Det er fidusskruen uden ende.

MODER STAT OG systemet Danmark skal nok nidkært forfølge den lille mand, hvis han ved en fejl har glemt at betale 3.000 i skat. Men når det glæder en magtfuld minister og tjener af folket? Ja, så kan han åbenbart bare betale misbruget tilbage og slippe af krogen med en halvkvædet vise om, at det var en fejl, som han er ’ærgerlig over’. Og så videre i teksten.

I Greve blev en kommunaldirektør sidste år fyret, fordi han havde brugt kommunens kreditkort til at købe ishockey-billetter og private indkøb i Cirkel K, Rema 1000 og Irma. Han betalte tilbage og hævdede, at det var en uheldig fejl – men hammeren faldt prompte, og han blev fyret på gråmeleret papir.

Hvorfor skulle det ikke også gælde en minister?

RASMUS PREHN har faktisk selv på smukkeste vis leveret argumenter til, at minister-misbrug ikke kan gradbøjes.

Da Lars Løkke Rasmussen stod midt i sin bilagskuling, var selvsamme Prehn en af de mest aggressive fortalere for, at statskassen under ingen omstændigheder bør agere kassekredit for ministres private forbrug, uanset at de senere tilbagebetaler.

’Det her virker som en minister, der har dårlig samvittighed, og som forsøger at gøre sagen til en bagatel. Det opleves som noget hurtigt spin, der skal lægge låg på,’ klagede Rasmus Prehn, som dengang var kommunalordfører. Nu er han minister og ramt af en på mange måder tilsvarende sag.

OG HYKLERIET ER derfor så tykt som en drægtig Jersey-ko.

I Danmark bilder vi os selv ind, at vi er verdens mindst korrupte land. Misbrug opstår, når det er muligt at slippe afsted med det. Derfor sender Prehn-sagen et yderst uheldigt signal om, at ministre er hævet over reglerne og kan slippe afsted med at bryde dem.

Hvorfor skulle alle andre så overholde reglerne?