Privatlivets ufred

Naser Khader er færdig som politiker. Formentlig med god ret. Men vi har et problem: folkedomstolens rus efter hans fald.

Når han i sit forsvar skriver, at ingen af eksemplerne er ’arbejdsrelaterede’. Når han fremhæver, at de er ’fra det, man tidligere mente var omfattet af privatlivets fred’. Og han nævner, at ’ingen har politianmeldt mig for noget,’ som han skriver. Ja, så har han et gyldigt ærinde.

Ikke mindst når folk på Twitter brager løs i lystighed herover. Eksempelvis satirisk som i: ’Jeg ved simpelthen ikke, om ’jeg voldtog kun kvinder i min fritid’ er det stærke forsvar, som Naser Khader tror, det er.’ Tweetet af den tidligere konservative Nikita Klæstrup, der som en del andre skrev om ’voldtægt i fritiden’ og straks fik en ordentlig bunke ’likes’.

Ingen ønsker folkedomstole. Heller ikke over for sexister eller krænkere. Ja, det er selvsagt absurd, at Khader tilsyneladende forestiller sig, at så længe han holder krænkelser til privat-Khader, så er det uangribeligt. Men det berettiger ikke til uden rettergang at udnævne ham til voldtægtsmand. Hvilket virkelig mange har haft en fest med på de sociale medier.

Der er desværre skabt en åben kategori. Ingen ved, hvad reglerne er, og der er heller ikke krav til dokumentation. Bøvede bemærkninger fra øllede mænd sammenklistres med rene og brutale overgreb og alt indimellem.

Det er et opgør med en kultur, ikke enkeltpersoner, har omkvædet hele tiden lydt i sexisme-debatten. Hvormed alle kvinder i princippet er krænkede. Og alle mænd i princippet er krænkere. Men selv MeToo-entusiastiske kvinder må medgive, at ikke alle mænd sex-chikanerer – ja, måske vil de endda indvilge i, at det er et fåtal. Det modsiger, at der er tale om ’en kultur’. For en sådan er vel udtryk for en norm – altså, at det at krænke er det normale for mænd?

Det gælder ikke, at man som politiker kan have en moralkode i sit offentlige virke og påberåbe sig ret til at bryde den med henvisning til ’privatlivets fred’. Krænkelser er krænkelser, hvad enten de foregår hjemme eller ude. Sexisme tilhører privatlivets ufred. Det skal stoppes hvor som helst, ja.

Men det er ikke enkelt, det her. Det er heller ikke særlig Twitter-egnet. For vi skal til hver en tid forhindre, at MeToo-bevægelsen i en ellers legitim jagt på at gøre op med sexisme bliver både anklager, vidne og dommer.