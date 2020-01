Også S-regeringen vil fremstå handlekraftig og idérig – proaktiv, som det hedder på nudansk.

OK, der sker godt nok ikke så meget med det tyndslidte klima og det nedsmeltede skattevæsen. Og pensionsreformen til Arne og ydelserne til bistandsfamilier er parkeret på fjernlager.

Men når det gælder vanrøgtede børn – bortset fra dem i flygtningelejre – er børnenes statsminister dæleme proaktiv. Faktisk i en sådan grad, at Mette Frederiksen (S) ikke har styr på gældende regler for tvangsanbringelser.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har også en proaktivistisk mærkesag: terrorister.

Først handlede det om administrativt at fratage terrorister deres danske statsborgerskab. Ansporet af den umiddelbare succes vil han nu virkelig ’gå til stålet’ mod for eksempel islamistiske terrorister, som ikke kan sparkes ud af landet.

Således har Nick Hækkerup nu fået den idé, at dømte terrorister ud over fængselsstraf skal kunne idømmes årelang tillægsstraf i form af forbud mod at opholde sig bestemte steder og forbud mod at kontakte bestemte personer.

Politiet skal uden dommerkendelse kunne invadere de dømtes hjem og kontrollere blandt andet computere. Denne form for tillægsstraf kan i dag bruges mod rockere, andre bander og seksualforbrydere.

Eksperter kritiserer dobbeltstraffen for at være ude af proportioner. Konkret gør den det også svært for de dømte at have et familieliv og få et arbejde, når de er kommet ud af spjældet.

Forstandige jurister har advaret om, at Danmark i flere år har skøjtet rundt på en retspolitisk glidebane. Som Jonas Christoffersen, afgående direktør for Institut for Menneskerettigheder, har sagt til Berlingske: ’Der er en politisk tænding og et usundt kapløb om at vise handlekraft, som gør, at de klassiske samfundsværdier og retsgarantier mere og mere skydes til side.’

Indsigelserne rager proaktive Nick og resten af den socialdemokratiske regering langsomt.

Tænk blot på statsminister Mette Frederiksen, der i efteråret bebudede ’massiv udvidelse af overvågningen’ på offentlige steder.

Samtidig spores voksende interesse for brugen af den dybt problematiske ansigtsgenkendelse.

Regeringen – og blå blok – vil værne om den personlige frihed og retsgarantierne ved at indskrænke samme frihed og garantier. Det er alt andet end proaktivt. Det er tankeløst.