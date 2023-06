Putin og hans røverbande skal standses nu

Mens dette skrives, er en russisk oprørshær på vej mod Moskva, stort set uden at møde modstand – ikke for at afsætte Putin, men for at få fjernet ledelsen af den rigtige russiske hær. Og når du læser dette, kan oprøret allerede være druknet i en af de floder af blod, der fra tid til anden skyller gennem russisk historie. Men uanset hvad, står en del ting klart nu:

Putins styre er en potemkinkulisse. Hans hær har klaret sig ubegribelig dårligt mod det langt mindre Ukraine, ikke mindst på grund af dårlig kampmoral. Kampmoralen er næppe bedre nu, når soldaterne skal skyde på landsmænd. Putin-Rusland er vakkelvornt og ustabilt, en atombevæbnet røverrede.

Putin selv er en svag og ubeslutsom leder. Jevgenij Prigozjin og hans lejesoldater i 'Wagner-Gruppen' kunne have været standset for længe siden. I stedet lod Putin dem vokse sig stærke, fordi han havde brug for dem i krigen mod Ukraine, hvor hans egen hær klarede sig så elendigt. Og lørdag lod han dem rykke helt tæt på hovedstaden, uden reel modstand.

Rivaliseringen mellem den rigtige hær og Prigozjins lejesoldater har stået på i et år. Prigozjin har klaget over at få overladt de farligste opgaver og samtidig blive sultet for våben og ammunition. Men Putin har bare ladet stå til i stedet for at gribe ind i konflikten. Til sidst havde Prigozjin skruet så meget op for retorikken, at han kun havde valget mellem at underkaste sig eller at gøre oprør. Havde han underkastet sig, var han formentlig blevet slået ihjel som så mange andre af Putins fjender før ham.

Selv om Putin og hans uduelige militærchefer overlever, er hans magi er væk. Han lovede russerne storhed, velstand og stabilitet, og pludselig falder der i stedet bomber midt i Rusland. Aldrig mere vil Putin kunne bilde russerne ind, at 'alt går efter planen'.

Det er indlysende, hvad Vestens svar skal være. Ukraine er nødt til at vinde denne krig, ellers bliver det os, der som de næste skal håndtere den russiske røverbande. Og den ukrainske sejr skal komme hurtigt, for jo længere krigen varer, jo dybere vil Rusland synke ned i kaos, vildskab og vanvid.

Derfor skal vi omgående levere Ukraine alt, hvad landet beder om af våben, kampfly, kampvogne – alt.

Og vi skal forberede os på selv at spille en mere aktiv rolle i krigen. Oprøret mod Putin-styret viser, hvor vigtigt det er at standse Rusland militært.