Putin renser ud

Jevgenij Prigozjin er faldet ned fra himlen og gået under i flammer. Og vi vil ikke sørge over ham. Han var billedet på alt, hvad der er gået galt for Rusland: en lommegangster fra Sankt Petersborg, som blev en slags forretningsmand, grundlagde en 'troldefabrik', der spredte løgn ud over internettet, og hvervede en lejehær, Wagner-gruppen, som Rusland har brugt til særligt beskidte opgaver i Afrika, Syrien og Ukraine. Måtte han brænde videre i helvede.

Men denne mafialikvidering, midt i Rusland, er alligevel rystende.

Det er så godt som sikkert, at Prigozjins fly blev sprængt i luften. Det eneste, vi ikke ved, er, om morderne brugte en bombe eller et missil - og så selvfølgelig hvem der gav ordren.

Prigozjin havde sikkert mange fjender, og i Rusland vil man selvfølgelig give Ukraine eller Vesten skylden. Men den hovedmistænkte er herskeren i Kreml, Vladimir Putin.

Prigozjin blev myrdet præcis på tomånedersdagen for sit mærkelige oprør, da han sendte Wagner-soldater på march mod Moskva, men i sidste øjeblik trak soldaterne tilbage. Putin kaldte dengang marchen for et forræderi, og forrædere tilgiver Putin ikke. Nu faldt straffen - ikke efter en retssag og dom, men som en likvidering, lovløs og hensynsløs, som et opgør mellem to mafiaklaner.

Og ti mennesker blev myrdet for at ramme én. Blandt dem flyets sagesløse besætning.

Med mordet er Rusland vendt tilbage til metoderne fra de vilde 1990'ere, da gangstere gjorde regnskaber op ved højlys dag i Sankt Petersborgs og Moskvas gader. Putin knuste mafiaen, da han kom til magten, men han tog selv mafiaens metoder i brug.

Alle Putins kritikere er i dag ryddet af vejen: Oppositionsfolk og journalister er myrdet eller sendt i fangelejr. Kritiske generaler er fyret, og Prigozjin forvandlet til et forkullet lig. Men fremtiden bliver svær for Putin. De russiske nationalister er rystede og forbitrede over mordet på en mand, Prigozjin, de betragtede som en helt. En fremtrædende russisk politiker kalder morderne for 'afskum', vel vidende at det nok er Putin selv, han taler om. En anden af Putins faste støtter trygler og beder ham om at tage afstand fra Vestens påstand om, at Putin står bag mordet. 'Vi vil ikke tro på den forklaring,' skriver han. Men Putin er tavs.

Vi andre, uden for Rusland, må senest nu have lært, hvad vi har med at gøre: en mafiabande forklædt som en stat. Sådan én kan man ikke slutte fred eller indgå aftaler med. Det giver lige så lidt mening at forsøge, som det gjorde at indgå aftaler med Hitler og Nazityskland. Putins Rusland kan man kun væbne sig mod.