Putin til evig tid

VI KOMMER åbenbart aldrig af med Vladimir Putin. På den sidste påskedag underskrev den 68-årige russiske præsident en lov, der tillader ham at stille op til yderligere to seksårige præsidentperioder. Hans nuværende periode udløber i 2024, og med den nye lov kan han således sidde frem til 2036.

PUTIN LADER til at være helt urørlig. Både indenrigspolitisk, hvor han slagter oppositionen, og udadtil, hvor han ser stort på EU’s gentagne sanktioner.

EU’s FORHOLD til Rusland har været anspændt siden Putins brutale annektering af ukrainske Krim i 2014. Det skete blot nogle få måneder efter, at den russiske regering i samarbejde med efterretningstjenesten havde dopingsvindlet en hel idrætsverden ved Vinter-OL i Sochi.

SIDEN SENDTE den russiske præsident sine agenter til Salisbury i England, hvor de udførte et giftangreb på en tidligere kollega og dennes datter. I Rusland har der været utallige krænkelser af menneskerettighederne og overgreb på politiske modstandere.

I MARTS INDFØRTE EU nye sanktioner mod Rusland. Denne gang på grund af fængslingen af oppositionslederen Aleksej Navalnyj. Han har tidligere været udsat for et mordforsøg – han blev forgiftet – men blev reddet af læger på et hospital i Berlin.

NU ER HAN igen ramt. Det virker, som om de russiske myndigheder langsomt er ved at slå Navalnyj ihjel. Hans advokat besøgte ham i fængslet i påsken og kunne fortælle om en feberramt og afkræftet patient.

DET VAR OM NOGEN Navalnyj, der slog alarm, da Putin sidste sommer søsatte den reform, som nu er blevet ført ud i livet, og som kan betyde, at præsidenten kan regere helt frem til 2036. Reformen medfører også et forbud mod ægteskaber mellem to personer af samme køn. Desuden skrives Gud ind i forfatningen.

EU’S SENESTE sanktioner retter sig mod embedsmænd og militærpersoner, som har medvirket til giftangrebet på Navalnyj. Men det er ikke noget, der for alvor ryster Putin og hans regering. I Moskva er det nærmest en hædersbevisning at komme på EU’s sorte liste.

DER SKAL LANGT skrappere midler til, hvis Putin for alvor skal bringes ud af kurs. Men det mod findes ikke i et EU, der stadig tror, at dialog er vejen frem. At en håndfold russiske embedsfolk ikke får lov til at rejse ind i EU, batter ingenting.

HVIS PUTIN og hans slæng af oligarker skal rammes, skal det være på økonomien, men det vil EU-landene aldrig kunne blive enige om. Desværre.