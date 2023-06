Putins giftbid

Putin glemmer ikke. Officielt har den russiske diktator, Vladimir Putin, skrottet straffesagen mod sin tidligere kok, der i weekenden havde tilberedt en særdeles krydret ret. Prigozjin begik regulært mytteri, da han med sine professionelle lejesoldater fra Wagner-gruppen trodsede ordrer og kørte mod Moskva.

Rusland, verden og ikke mindst Putin holdt vejret: Ville Prigozjin indtage hovedstaden og foranledige et kup? Men kokken stoppede sin tropper et par hundrede kilometer fra Kreml.

Forinden havde Putin angiveligt lovet både Wagner-chefen og lejetropperne amnesti, hvis de standsede deres forehavende. Sådan et løfte kan man med garanti ikke bruge til noget, når det kommer fra Putin. Putin glemmer ikke.

Annonce:

Ruslands leder er nemlig en mand, der hader forræderi og knive i ryggen mere end noget andet. Men han er også en giftsnog, der først hugger til, når han ved, at han rammer sit mål. Modsat de mange idéer om, at han er vanvittig, så er han faktisk en beregnende realist. Det viser historien.

Da Putin blev præsident for lidt over 23 år siden, havde han reelt ikke magten i landet. Han måtte på trods af præsident-titlen dele den med de stenrige oligarker, der under Jeltsin havde været vant til at styre Rusland, som om de ejede aktiemajoriteten i landet.

Putin huggede ikke til med det samme, men tog sin tid og slagtede oligarkerne en efter en i et roligt tempo – og først da han var sikker på, at hans magt var større end deres.

Putins gifttand sætter sig ikke kun i oligarker og andre, der udfordrer hans magt. Den sætter sig også meget gerne i dem, som han mener er illoyale - som Prigozjin.

Det har mange måttet sande gennem årene. Blandt andet afhoppede russiske agenter, som en efter en er blevet udsat for giftangreb fra Putins dødsengle, der opererer i det skjulte i hele verden.

Annonce:

Putin glemmer ikke. Og han vil heller ikke glemme Prigozjins forræderi. Derfor siger det meget om Putins nuværende magt, at han ikke sætter sit giftbid i Prigozjins kød.

Putin har ikke magten til det. Han kan ikke – ellers havde han med garanti gjort det. Putin lige så nemt at læse som et barn, der vil have slik. Putin vil bare have hævn.

Derfor er det en glædelig nyhed, at Prigozjin stadig lever og kan forlade Rusland til fordel for Belarus. Det betyder nemlig, at Putin er en svækket mand i Ruslands komplekse magtspil. Hver dag, Prigozjin lever, er en god dag. For så er Putin svag.