Putins triumf

Vesten har spillet fallit. Putin har med sin invasion af det østlige Ukraine udstillet vores vaklende apati.

Så kort kan det desværre udkrystalliseres.

Vi har i Vesten haft i månedsvis til at forberede os på Putins invasion i Ukraine. Årevis, faktisk. Vi har vidst, at russerne oprustede langs grænsen. Først 100.000 mand. Jeg gentager lige; 100.000 kampklare tropper. Derpå en øvelse tæt på grænsen med diktatoren Lukasjenko i Belarus.

En vinken med atomvåben. Og senest op mod 190.000 russiske tropper langs grænsen, ifølge visse estimater.

Imens har vore europæiske politikere vredet deres svedige hænder og plapret løs. Hvad mon han vil? Bluffer han? Vil denne despot og mystiker virkelig udløse en krig? Skal vi mon så også opruste? Eller prøve med lidt flere sanktioner?

Putin har for længst luret det vestlige vægelsind og den dybe europæiske splittelse. Tyskland er narkotisk afhængig af russisk gas, og fra tyskernes rystende abstinens-hænder skal ukrainerne ikke forvente hjælp. Vores eneste håb - og reelt stærke storebror i Nato - har allerede smidt kortene på bordet. USA redder ikke Ukraine, men Biden har tværtimod fejt evakueret sine folk i Kijev.

Putin har løjet, svindlet, manipuleret og ene mand skabt krisen.

Mandag aften anerkendte Putin så de to ukrainske udbryderrepublikker Lugansk og Donetsk som uafhængige og holdt en absurd og historisk manipulerende tale, hvor masken faldt for hans sande syn på Ukraine:

- Det er vigtigt at forstå, at Ukraine faktisk aldrig har haft en stabil tradition for at være en legitim stat, forklarede Putin.

Nu invaderer han så åbenlyst et europæisk land. Og vi står hændervridende tilbage. Alle diplomatiske forsøg på fjerndiagnosticering af Putin må nu forstumme.

Men skal vi så slå tilbage? Har vi kræfterne?

Jeg har ikke svaret. Men så længe vi vakler som en kolos på lerfødder, vil Putins storhedsvanvid fortsætte. Først tog han en bid af Georgien, så Krim, så Ukraine. Og næste gang risikerer Estland, Letland og Litauen samme løgn og annektering.

Det værste er, at Putin reelt bestyrer en lille økonomi på størrelse med Italien – og at hans gasvåben vil rinde ud. Så hvordan kan denne skaldede despot og pokerspiller uden stærke økonomiske kort rydde bordet, uden at vi slår i det?

Fordi han har viljen. Og fordi vi vakler og har glemt, hvordan man holder sammen. Og hvordan man står imod.