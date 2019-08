Rådden kultur i Telenor

DET BEGYNDTE i en Telenor-butik i Hundige, men det har vist sig at være langt værre end frygtet. Flere hundrede kunder er blevet svindlet af ansatte i Telenor.

EKSTRA BLADET har i ugevis gravet i skandalen, som vokser i omfang fra time til time. Og snyderiet er ikke kun begrænset til få butikker i Københavns-området. Det er foregået i mange Telenor-butikker over hele landet.

De mange sager, som Ekstra Bladet har kendskab til, afslører en rådden virksomhedskultur i det store teleselskab.

Der er så mange ansatte i Telenor, der har vidst, hvad der er foregået, uden at der for alvor er blevet grebet ind.

ISÆR ER mange ældre og svagelige personer blevet snydt. Eksemplerne er foruroligende mange. I dag kan vi fortælle om 75-årige Anne Larsen, som er dårligt gående og ikke ser særlig godt. Hun har ofte brug for hjælp til sine telefoner, og derfor valgte hun Telenor-butikken på Fisketorvet i København.

Butikken er tæt på hendes bopæl.

ANNE LARSEN blev udstyret med to enorme mobilabonnementer med 60 gigabyte hver. Hun blev ved et senere besøg påduttet en række nye abonnementer og forsikringer, og pludselig eksploderede hendes telefonregning til 2000 kroner. Hun klagede flere gange til butikken, men først da Ekstra Bladet gik ind i sagen, blev der lyttet.

Telenor har nu lukket alle abonnementerne og vil tilbagebetale 3782 kroner, som Anne Larsen uretmæssigt er blevet opkrævet.

SAGEN ER ikke enestående. Der er mange Telenor-kunder som Anne Larsen, der har klaget. Men i Telenor-systemet går klagen tilbage til den butik, hvor snyderiet er foregået, og så kan svindlerne klagebehandle deres egen svindel. Det er næppe for voldsomt at sige, at kontrollen i Telenor har været meget lemfældig. I stedet har det i høj grad handlet om salg, salg og atter salg.

TELENORS ledelse forsvarer sig med, at snyderiet kun er foretaget af et begrænset antal personer i en mindre gruppe af butikker. En række butikschefer og medarbejdere er blevet fyret, og enkelte medarbejdere er blevet politianmeldt.

Det er selvfølgelig bekvemt for Telenor-ledelsen at påstå at svindleriet ikke har været kendt på et højere niveau i selskabet. Distriktschefer og direktører har intet vidst, selv om de havde adgang til bunker af data fra det ganske vist ringe kontrolsystem.

MAN kan selvfølgelig vælge at være både døv, blind og dum for ikke at opdage, hvad der er foregået i koncernen.

Vi har tidligere fortalt om en række tilfælde, hvor sælgeren smider et par abonnementer oven i aftalen, efter at kunden har forladt forretningen, hvad der er regulær svindel.

EN TIDLIGERE ansat har oplyst, at han en dag opdagede en kasse med omkring 1000 simkort på lageret. Da han tjekkede dem, var de solgt, men aldrig aktiveret. Kunderne havde betalt for dem, men havde aldrig opdaget det og aldrig haft brug for dem. Sådan kan vi blive ved, men ifølge ledelsen i Telenor har ingen uden for den enkelte butik anet, hvad der er foregået.

Heller ikke selv om klagerne har været talrige. Det er svært at tro på.