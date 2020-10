Rådden rugekasse

PARTIERNES ungdomsorganisationer er rugekasser for dansk politiks mange magtfulde og prominente figurer.

STORT set alle regeringens medlemmer udspringer f.eks. af DSU. En organisation, hvor en af beskederne ved en fest typisk lød, viser det sig nu: ’Vi skal alle kneppe en mindreårig.’

BARE ét eksempel fra dokumentaren i aftes på TV2, hvor ni piger stod frem med deres oplevelser i Venstres, Liberal Alliances, Alternativets og altså Socialdemokratiets ungdomsafdelinger. Et forstemmende kig ned i en pøl af sexisme og overgreb af den mest stupide og primitive art.

PARTIERNE begræder ofte borgernes manglende interesse for at gå ind i politik. Tv-dokumentaren lokker næppe flere til. Den virker ekstra hjerteskærende, fordi det oftest netop er helt unge, engagerede mennesker, der har søgt fællesskabet og diskussionerne frem for mindre idealistiske aktiviteter – kun for derefter at blive syltet ind i en fornedrende kultur og måske direkte blive misbrugt af de ældre politiske forbilleder og ledende personer, de troskyldigt beundrer.

FÆLLESTRÆK ved oplevelserne i tv-dokumentaren er de voksne partifællers manglende opmærksomhed, endsige lyst til at konfrontere problemerne. I Alternativet pressede ledende medlemmer direkte en misbrugt, ung kvinde til at holde kæft ved at appellere til hendes hensyn til partiet. Vorherre bevares – så kan man da skære hykleriet ud i lårtykke skiver i dét parti!

ÅRELANG SEXISME i ungdomsafdelingerne handler – som Liberal Alliances nye ungdomsformand, Rasmus Brygger, skriver andetsteds i avisen i dag – ikke om en hånd på låret. Men om decideret seksuelle overgreb på mindreårige. På børn. Alle nutidens ungdomsformænd bedyrer naturligvis, at nu er altid anderledes. Det virker godt og oprigtigt.

TROR VI på, det går så nemt? Nej – ærlig talt. Dertil er det kørt for massivt af sporet til i årevis.

SÅ HVORNÅR kommer de voksne på banen? Hvis de stadig gerne vil tiltrække unge talenter ... Mette Frederiksen kalder sig børnenes statsminister. Hidtil har hun vist reelt ikke løftet en finger for de håbefulde, unge kvindelige politikerfrø.

RAM DEM på tegnebogen. Det kunne være en effektiv manøvre . Ungdomsforeninger får 130 mio. kr. om året. Tag pengene fra dem, hvis der optræder sexisme. Smid krænkerne ud af partiet, som man allerede er begyndt på.

BØRSEN oplyste i går, at verdens førende headhunterfirma, Korn Ferry, nu ser sexismesager som tegn på en karakterbrist eller dårlig dømmekraft. Det gør, at Korn Ferry overhovedet ikke sender en sådan person videre i et rekrutteringsforløb. I Danmark gjorde vi dem – når der var undskyldt og gået tilstrækkelig lang tid – til udenrigsminister.