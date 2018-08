Rablende panik

MAN SER næsten for sig, hvordan Henrik Sass Larsen ramte loftet med et brag i går med gloende øjne og røg ud af ørerne ...

I FORVEJEN får han røde knopper af sit ’støtteparti’ Alternativet. Nu kan han blive boss i et af Uffe Elbæks 15 nye ministerier. Måske ’Ministeriet for livslang nysgerrighed’? Alternativet kom i hvert fald med en stor plan for at omlægge hele statsapparatet og lade klima være krumtappen for det hele.

ELBÆK meddelte tidligere på året, at han stopper som partileder. Senere ville han pludselig være statsminister – og tages alvorligt. Det er svært.

TI MANDATER har Alternativet i Folketinget. Mette Frederiksen er altså formentlig afhængig af partiet, hvis hun vil i Statsministeriet. De radikale kalder ommøbleringen ’spændende’, mens en kommentator som Hans Engell ikke mener, det har en kinamands chance. Det er ren panik.

ELBÆK vil bl.a. stoppe udvindingen af gas og olie i Nordsøen senest om ti år. Har vi råd til at afvise alle de milliarder, udvindingen giver, spørger Politiken bekymret. ’Har vi råd til at lade være?’, replicerer Elbæk dumsmart.

FORSVARSMINISTERIET skal nedlægges. Vi skal kun bruge en procent af BNP på en helt anden slags forsvar. NATO ønsker ellers, at vi bruger flere penge end nu. Hvad vil vore allierede sige? ’Det er klart, der skal vi ind i nogle forhandlinger’, indrømmer Elbæk til Politiken. Ja! Det skal vi nok.

PENGENE til mangedoblingen af flygtninge, gratis psykologhjælp osv. – ja, de skal især komme fra en beskatning på 38 mia. kr. af finansielle transaktioner. Han vil også plukke de rige med en hård formueskat, og her er han enig med SF og de radikale. Men sandsynligvis vil flere rige flytte ud af landet eller i hvert fald deres aktiehandel? ’Det kommer an på, hvor meget de holder af Danmark’, lyder endnu et ikke-svar fra Elbæk.

ÉN TING står i hvert fald krystalklart: Uffe Elbæk holder meget af Uffe Elbæk. Han kan godt lide at fyre al sin varme luft af og fremstå som klogere og mere menneskekærlig end alle de konventionelle tosser.

ET FRISK nyt syn på tingene er altid velkomment. Men er Elbæks plan i virkeligheden det?

DET ligner snarere alle Alternativets mere eller mindre gode idéer og store drømme, der har fået hvert sit ministerium. Vupti! Og så lukker de øjnene for resten. Tanken om, at man kan arbejde mod en bedre verden inden for de eksisterende rammer, er bare alt for besværlig.

EN VICESTATSMINISTER er også en del af det elbækske univers. Det virker til gengæld realistisk, for hvis Elbæk selv fortsat forestiller sig at være statsminister, bliver det i hvert fald uden det ansvar og den arbejdsbyrde, embedet i dag er forbundet med. Han ville løbe skrigende væk! Så kan han slå kolbøtter igen, imens en anden klarer ærterne.