Racisme er det nye sort

To hvide mænd på 23 og 25 år er anholdt og sigtet for at dræbe en 28-årig sort mand på Bornholm.

Fredag måtte chefanklager Benthe Pedersen Lund fra Bornholms Politi opfordre folk til at lade være med at dele billeder på de sociale medier af de mistænkte. Billeder, der ikke er sløret og i visse tilfælde ledsages af påstanden om, at de to mænd er skyldige i et racistisk drab.

’Jeg bryder mig ikke om den form for folkedomstol,’ siger chefanklageren.

’Folkedomstolen’ er Facebook. Det sociale medie er ikke underlagt retlige krav om at stå til ansvar for sit indhold, som de traditionelle medier er.

Facebook barrikaderer sig som vanlig i sit velhaverslot bygget på ansvarsforflygtigelse.

Som altid skal man i en kriminalsag læse Ekstra Bladet for at få at vide, hvad der foregår.

’Det er en håbløs situation. Det er tydeligt, at Facebook ikke ønsker at tage ansvar for indholdet på deres platform,’ siger forsvareren for en af de sigtede, Asser Gregersen, til Ekstra Bladet.

Forsvareren har direkte bedt Facebook fjerne rygter og injurier, hvor de sigtede omtales som racistiske mordere, selvom de endnu ikke er dømt i sagen. Det er åbenbart ikke mod ’Facebooks fælleskabsregler’ at erklære folk mordere og racister uden dom.

Forfatter Carsten Jensen har energisk opført sin dæmoniserings-akrobatik og høster bifald for at indskrive regering, myndigheder samt hele nationen i den hvide fascismes lange rædselslegende. Alt imens Black Lives Matter-segmentet ivrigt henviser til en artikel i New York Times. For på New York Times ved man selvfølgelig – modsat på Ekstra Bladet, der ellers har fulgt historien fra dag et og var på Bornholm inden nogen andre større medier – at der er tale om ’en hadforbrydelse’.

Hvorfor ’nægter’ dansk politi og danske medier at kalde det racisme, spørger ’Tehran bureau chief for the New York Times’, Thomas Erdbrink. Danmark dækkes åbenbart fra Iran. En mand har herfra i sin angivelige alviden samt i en blanding af stjernetydning og lomme-analyse nået den konklusion, at der er tale om racisme, fordi den ene sigtede har et hagekors tatoveret.

Således er et – engang ærværdigt – publicistisk medie ved at stivne i en klæbrig masse af krænkelsesparathed, identitetspolitik og faglig anløbenhed. Og desværre i flere sager end den nævnte.

Torsdag fandt følgende ordveksling sted mellem en af Ekstra Bladets journalister og chefanklageren i sagen:

’Hvorfor kan I afvise racisme som motiv?’

’Fordi jeg kender motivet,’ svarer anklageren.

Ekstra Bladet har selvsagt også en idé om, hvad der er foregået. Men som det redelige medie, vi er, skriver vi det ikke, før vi rent faktisk kan godtgøre det.