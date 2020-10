Radikalisering

Radikale Venstre er på blot få dage radikaliseret. Jeg forestiller mig endda, at der sidder folk fra Alternativet med popcorn i sofaen og tænker: ’Jøsses, det er vildt, det her!’

I går eftermiddag fik vi en forklaring: Den detroniserede formand, Morten Østergaard, har ikke alene taget Lotte Rod på låret for ti år siden. Der er mindst tre sager mere.

Østergaard har – som han skrev på Facebook – ’festet på en måde, som ikke tilkommer nogen med ansvar. Og slet ikke nogen, der hævder at lede med afsæt i værdier. Faktisk slet ikke nogen.’

Hvis kvindelige partimedlemmer for tiden lyder en anelse ekstremistiske omkring at bekæmpe sexisme, er der måske ikke noget at sige til det.

’Jeg er for flere år siden i fortrolighed af ansatte chefer blevet gjort opmærksom på tre kvinder, som har følt sig udsat for uønsket seksuel kontakt fra min side i festligt lag,’ skriver Morten Østergaard.

De radikale er i kampen mod sexisme – således måske fuldt forklarligt – blevet et fundamentalistisk parti. Det har den afgåede formand tilsyneladende personligt sørget for.

Partiet har nu et striks regelsæt for, hvad der må siges og ikke siges i debatten. Det stod klart for enhver, der så partiets ligestillingsordfører, Samira Nawa, stå som et ophidset sektmedlem i DR2’s ’Debatten’ torsdag og læse og påskrive andre, at man håner alle rettroende kvinder, hvis man eksempelvis bruger betegnelsen ’flirt’.

Jeg er således selv krænker, hvis jeg undrer mig over en krænkelse. Jeg er selv sexist og spytter på alle kvinder, der er blevet sexchikaneret til alle tider, hvis jeg siger, at det er problematisk at sammenblande bøvede bemærkninger fra øllede mænd med rene og brutale overgreb. Jeg må dertil ikke fremhæve problemet i, at krænkede og krænkere ifølge dogmet skal forblive anonyme, da alle kvinder hermed i princippet er krænkede, og alle mænd i princippet er krænkere.

Som Martin Krasnik rigtigt skriver i Weekendavisens leder om de radikales nye leder (uden at Krasnik kendte til Østergaards nye oplysninger): ’Sofie Carsten Nielsen har dækket over Morten Østergaards løgn, og havde hun været en mand, havde hun derfor ikke haft en chance. Partiet tør ikke længere have en mandlig leder; tænk, hvad der kan dukke op fra fortiden.’

Sofie Carsten Nielsen udtalte i går, at hun ikke kendte til de nye sager. Og det kan sagtens være sandt. Men det er i alt det ovennævnte, man ser radikaliseringen af de radikale. Det ekstremistiske blotter sig altid ved de løgne, der fremføres for at opretholde facaden for rettroende: Det handlede om ’håndteringen’. Så sandelig ikke om ’hånden’. Og det handlede slet ikke om ’manden’.

’Inshallah,’ som nogle vil sige. Personligt vil jeg gerne fremføre, at efter på denne vis at have radikaliseret de radikale har jeg også virkelig meget mod Morten Østergaard.