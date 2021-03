Ræset mod bunden

INGEN AF DE BLÅ partier vil stå alene tilbage på perronen. Derfor har de i øjeblikket travlt med at overbyde hinanden med udlændingestramninger. Specielt Venstre er på dupperne. Vælgerne skal overbevises om, at partiet stadig vil være et stærkt bolværk mod de fremmede, selv om Inger Støjberg er fortid.

INDFØDSRETSORDFØRER Morten Dahlin har kastet sig over betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab, selv om vi har de strammeste i Europa. Måske i frustration over, at beslutningen om at afkræve nye statsborgere et håndtryk er suspenderet under coronakrisen.

HAN FORESLÅR I Berlingske, at selv en bøde på få tusind kroner for eksempel for bevidst eller ubevidst at have begået et bagatelagtigt socialbedrageri skal kunne forhindre personer i at få fingre i et dansk pas for altid.

’MAN SKAL BRÆNDE for at blive dansk statsborger,’ lyder det fra Dahlin, der rørstrømsk citerer Grundtvig: ’Til et folk de alle hører, som sig regne selv dertil, har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild.’

I DAG TRÆKKES der en grænse for statsborgerskabet, hvis man har begået kriminalitet, der medfører en ubetinget fængselsstraf på et år eller mere.

DE KONSERVATIVE er helt med på stramninger. Kriminalitet uden undtagelse skal sætte en stopper for et dansk statsborgerskab, ligesom der skal være et loft over, hvor mange der årligt kan tildeles.

DANSK FOLKEPARTI slår selvfølgelig de andre borgerlige med flere længder. Partiet kræver blandt meget andet, at nye statsborgere fremover skal oplyse, om de er kristne, muslimer eller ateister. ’Vi ønsker jo ikke at ramme Gertrude und Hans, der kommer fra Tyskland, eller Svenne og Lotta fra Sverige,’ forsikrer Morten Messerschmidt.

FORHANDLINGERNE OM at ændre statsborgerskabsloven fortsætter i denne uge, og den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, har tilkendegivet, at han er åben for at diskutere alle forslag.

DE RADIKALE og Enhedslisten er ikke inviteret med til møderne, og SF har trukket sig, fordi de ikke tror, de kan få indflydelse på resultatet. Og det har de nok ret i.

RÆSET MOD BUNDEN er indledt.