Rager til sig

Fem borgmestre tjener mere end statsministeren. Det lader sig gøre, fordi de har sat sig på gode ben i f.eks. kommunale bolig- og forsyningsselskaber.

En ny undersøgelse, som TV 2 har taget initiativ til, viser, at der er mange penge på spil. Byrådene fordeler således 1232 poster, som aflønnes med samlet 48 millioner kr.

Penge, mener mange, som bør forblive i kommunekassen og bruges til øget velfærd.

Topscorer er Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), med en årsløn på 1.783.663 kr., hvoraf 562.000 stammer fra sidejobbene. Jeg følger bare reglerne, forsikrer han.

Det tror vi på, men et bengnaveri af det omfang burde aldrig forekomme. Borgmestrene får i forvejen en rigtig god løn, og de skal ikke ved siden af hæve honorarer for poster, de kun har, fordi de er folkevalgte. Og ikke på grund af deres kvalifikationer.

Den såkaldte Vederlagskommission anbefalede for nogle år siden at hæve borgmestrenes grundløn med omkring 30 procent – og det valgte Folketinget at gøre.

Men kommissionen anbefalede også, at der skal ske en modregning i borgmestrenes løn, hvis de får betaling for at varetage ekstra hverv i kommunalt regi.

Det blev ikke gennemført, fordi især de store borgmesterpartier, Socialdemokratiet og Venstre, var imod.

Op til kommunalvalget for fire år siden var der også debat om borgmestrenes bjergsomhed.

Efter en del kritik indvilgede Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), der dengang var bengnaver-topscorer, frivilligt i, at vederlagene blev modregnet i hans løn. Andre borgmestre fulgte trop. Men kun en håndfuld.

Nu forsøger SF med et beslutningsforslag at sætte en grænse for de ekstraben, en borgmester kan sætte sig på.

Men det kommer der nok ikke noget ud af. For S og V har tradition for at skrotte ethvert forslag, der besværliggør politikernes muligheder for at rage til sig.