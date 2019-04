SÅ LYKKEDES det endnu en gang den højre-rabiate nulbon Rasmus Paludan at lave rav i gaden – hvilket han utvivlsomt anser for en stor politisk sejr for sit parti med det lidet opfindsomme navn Stram Kurs.

SKVADDERHOVEDET havde egentlig tænkt sig at holde demonstration i Mjølnerparken i København, men endte i stedet på den lige så indvandrer-kendte Blågårds Plads.

MÅLET VAR ligesom ved alle hans andre demonstrationer at lave ballade, skabe konfrontation, opildne til had. Og det lykkedes da også.

EFTER ET kvarters tid, hvor Rasmus Paludan åbenbarede sit politiske tankegods ved at kaste Koranen op i luften, blev området forvandlet til en krigslignende scene med ild i gaden, flyvende brosten og andet kasteskyts fra lige så hjernedøde moddemonstranter.vides ikke med sikkerhed. Men det var med garanti ikke positivt ment. Moddemonstranterne opfattede handlingen som lige så grov, som da Rasmus Paludan for tre uger siden forsøgte at brænde Koranen af på en grill, mens fundamentalistiske mørkemænd i Hizb ut-Tahrir demonstrerede med fredagsbøn foran Christiansborg.

RASMUS PALUDAN, der har byrettens ord for at være racist, udnytter sin grundlovssikrede demonstrations-ret til det yderste.

OG DET skal han have lov til. På samme måde som diverse islamistiske grupperinger, der håner den vestlige demokratiske styreform og vil indføre religiøst diktatur.

ALENE i år har Rasmus Paludans hadske demonstrationer kostet samfundet omkring seks mio. kr. til massivt politiopbud, oprydning m.m. SF’s retsordfører, Karsten Hønge, har over for TV2 vurderet, at den samlede pris for Stram Kurs' aktiviteter har kostet skatteyderne ca. 25 mio. kr. det sidste års tid.

DET ER mange penge. Rigtig mange penge. Men det er demokratiets pris. Og den betaler vi gerne for at kunne tænke og tale frit. Alternativet er uhyrligt at tænke på. Hvilket Rasmus Paludans forkvaklede livssyn og såkaldte politik også er.