Lars Løkke Rasmussen stævner snart ud på Atlanten, for – som han selv siger – at ’sidde og stirre på det uendelige hav og tænke over, hvad jeg skal med mit liv de kommende år’.

Det kan vi alle have brug for, men da Løkke tydeligvis savner opmærksomheden fra dengang, han var Statsminister-Lars (når han altså ikke var Privat-Lars), så tager han naturligvis ikke alene afsted, men har sikret sig, at tv dokumenterer hvert et søgende blik ud over det blå Atlanterhav.

Løkke skal deltage i et realityprogram, og ingen i Venstre har åbenbart forsøgt at holde ham tilbage. Mon ikke den nuværende formand nærmest er lettet.

På Atlanten er der ingen internetforbindelse, så i de kommende tre uger behøver Jakob Ellemann-Jensen ikke stakåndet kæmpe med den tidligere formand om, hvem der kommer først på de sociale medier med kritik af Mette Frederiksen og lykønskninger til Joe Biden med præsidentvalget.

Folketingslønnen opgiver Løkke ikke, mens han er uden for rækkevidde på Atlanten. Men på den anden siden gør det vel ikke den store forskel. Før forhenværende Lars blev til Reality-Lars deltog han yderst sjældent i folketingsarbejdet, men plejede primært muligheden for genvalg på tv, i klummer og på de sociale medier.

Ingen i Venstre har åbenbart tænkt den tanke, at Løkke burde tage orlov, når han hellere vil være realitystjerne end politiker.

Til sammenligning er det ellers fast praksis, at folketingsmedlemmer, der sendes til tre uger til FN’s årlige generalforsamling i New York, tager orlov, så der kan indkaldes en vikar.

Men Løkke bliver bare clearet med en fra regeringssiden.

Hvilket anden virksomhed i Danmark ville acceptere, at en medarbejder bare tog væk med fuld løn i tre uger for at deltage i et realityprogram?

Politikerne med Løkke i spidsen viser endnu engang, at de er helt ude af trit med det liv, vi andre lever. Måske er realityprogrammet i virkeligheden tættere på virkeligheden end politik.

Og når Løkke kommer over på den anden side af Atlanten, vil han konstatere, at han stadigvæk er forhenværende.