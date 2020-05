Regeringen lytter kun til sig selv

Det vigtigste, der skete i denne uge var, at hele nedlukningen af Danmark og regeringens corona-håndtering nu skal undersøges. Det skete ikke med socialdemokraternes gode vilje, men resten af Folketinget tvang dem til det.

Det næst vigtigste var, at vi her på Ekstra Bladet gennem en række artikler har dokumenteret, hvorfor en undersøgelse er nødvendig. Vi har givet danskerne et indblik i, hvad der foregår i kulissen bag den blankpolerede facade.

Og her tegner sig et billede af en statsminister og en regering, der ikke lytter til Danmarks højeste sundhedsfaglige ekspertise.

Sundhedsstyrelsens forbehold mod nedlukningen vil man ikke have frem. Vi må heller ikke få at vide, hvor godt det gik med at bekæmpe smittespredningen forud for, at Mette Frederiksen ville forlænge nedlukningen 23.marts. ’Det ønsker politikerne ikke’, som Søren Brostrøm skriver til sin kollega Kåre Mølback.

Samme Brostrøm bliver også taget i skole af Sundhedsministeriets departementschef. Brostrøm skal se bort fra det, han har lært om proportionalitet og bare følge et ’ekstremt forsigtigheds-princip’ dikteret af regeringen.

Mette Frederiksen lovede fra starten, at corona ikke måtte koste menneskeliv, og her står vi med ganske få døde. Umiddelbart en stor sejr. Men reddede hun også Danmark?

Det kyniske i denne sag er ikke at påpege, at alle menneskeliv ikke kan reddes, men at se bort fra omkostningerne ved at holde Danmark lukket i otte uger. Og det handler ikke kun om de anslåede 300 milliarder kr., nedlukningen har kostet, og de måske 200.000 nye arbejdsløse. Det handler også om alle de ældre, der har måttet sidde i ensomhed, om alle de, der har fået udskudt operationer, og om den angst, som er efterladt hos tusindvis af danskere.

Jeg savner den proportionalitet, som regeringen tvang Brostrøm til at opgive.

Genåbningen af Danmark foregår tøvende.’Overforsigtig’ kalder adm. direktør i DI, Lars Sandahl Sørensen, den meget begrænsede åbning til Tyskland, Norge og Island.

Men regeringschefen lytter kun til sig selv.