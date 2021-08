Regeringens butler

HVAD KAN MAN sige om den nye finanslov – ud over at man har set pollental, der var mere spændende?

Man kan vel først fremmest konkludere, at lader man finanslovens indhold afspejle afsenderen selv, Socialdemokratiet, træder en næsten ansigtsløs regering nu ned fra coronaens vagttårn og siger, at den egentlig ikke vil os noget særligt.

DER ER INGEN MINE til nye, afgørende initiativer. Ja, ud fra den finanslov, finansminister Nicolai Wammen præsenterer, har Mette Frederiksen og kompagni åbenbart ikke andre ambitioner end at administrere Danmark.

DET ER EN diametral modsætning til den snak, man hørte fra statsministeren kort efter hendes tiltræden. Her sagde Mette Frederiksen bl.a., at hun er ’helt utroligt optaget af, at vi får lavet en gennemgribende reform af den offentlige sektor.’ For der er alt for megen dokumentation og administration, måtte vi alle forstå.

– Vi mangler frontpersonale, sagde statsministeren, hvilket må svare til det, mange andre kalder ’varme hænder’.

I DAG MANGLER DER endnu flere hænder. Overalt. Både privat og offentligt. Bortset fra i administrationen; i forvaltningen af Danmark.

I BEGYNDELSEN AF 10’erne præsenterede den daværende finansminister, Bjarne Corydon, Socialdemokratiets politik som ’nødvendighedens politik’ med økonomiske reformer. Modsat en ønsket politik,

forstod man. Dette dogme er nu åbenbart forladt af partiet til fordel for ingen politik. Bortset fra at det ret beset også kan være politik at vælge at sidde på hænderne (måske i håb om, at de bliver varme).

RUNDT OM WAMMENS udspil finder den rituelle politiske dans sted. Et Venstre, der kalder udspillet ’tyndt’. Enhedslisten, der er vrede over manglen på ’grønne initiativer’. Erhvervslivet, der efterspørger vilje til at øge udbuddet af arbejdskraft.

ALT SAMMEN SKYLDES naturligvis, at politikområder, der er ubekvemme eller vil give regeringen problemer – klima, landbrug, bureaukrati-opgør, arbejdsudbud, lav beskæftigelse i bestemte grupper med mere – alle er sparket til hjørne. Mens feltet foran målet fyldes op i løbet af efteråret, trækker regeringspartiet simpelthen tiden ud.

SÅ DER STÅR Socialdemokratiet med en blanding af bogholder- og butler-mine. Statsministeren har som bekendt også lige påstået, at det dårligt kan lade sig gøre at lave politik i Danmark mere, fordi alting angiveligt går så stærkt, og medierne forstyrrer hende konstant. Hendes finansminister er en meget lydig følgesvend.