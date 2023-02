Regnbue-bolden ruller

DEN FØRSTE fodboldspiller på allerøverste plan sprang i denne uge ud som homoseksuel. Og Jakub Jankto, landsholdsspiller for Tjekkiet, fik lykkeligvis meget støtte på de sociale medier. Fra sin klub, Sparta Prag, og fra sine kolleger rundt om i verden.

I det skinhellige FIFA – verdensfodboldforbundet – ved man også alt om, hvornår man hejser hvilke flag. ’Vi er alle med dig, Jakub. Fodbold er for alle,’ tweetede FIFA med et regnbueflag som emoji. Hvilket svarer nogenlunde til at høre Kreml i Moskva tale om frihed og hejse et fredsbanner.

HAR MAN glemt VM i fodbold i Qatar, var det der, hvor selvsamme FIFA forbød regnbueflag på anførerbind - formanet af værtsnationens sharia-styre. Og hvor 6500 døde byggearbejderes efterladte med god ret kunne anholde, at det der med ’for alle’ er en ret relativ størrelse.

Vi tænker, at Jakub Jankto nok holder FIFA-støtten ud i armslængde. Ligesom når man i nærkamp beskytter bolden fra modstanderen. Og vi hylder hans nærkamp.

ENHVER, der har lyttet til podcasten 'Blodbold' på ekstrabladet.dk, hvor Ekstra Bladets Jan Jensen blotlægger fodboldorganisationernes korrupte sammenspil med undertrykkere, ved, hvad det handler om. International topfodbold er hykleri på øverste hylde. Når man tænker på, hvor mange penge regimer som Qatar og De Forenede Arabiske Emirater har i fodbold – ikke mindst i diverse klubber – er det lige lovlig dyrt at forlange liberale frihedsrettigheder opretholdt andre steder end på Twitter og i skåltaler.

DERFOR dækker man i topfodbold over den selvmodsigelse, at man spiller for regimer, der eksempelvis forbyder homoseksuelle, mens man samtidig fører kampagner mod homofobi på europæiske stadioner. Og en FIFA-præsident holder farisæiske taler som den ved VM i Qatar, hvor Infantino påstod at føle sig såvel homoseksuel som handicappet, afrikansk samt rødhåret med mere. Hvorpå han gav dette års klub-VM i fodbold til Saudi-Arabien, en nation, hvor homoseksualitet kan straffes med døden.

Topfodbold er en sport, hvor man både knæler for samt bryster sig af at kæmpe for de undertrykte. Men man er selv et af undertrykkernes vigtigste våben.

I DAGENS avis støtter OB-profilen Mads Frøkjær tjekkiske Jakub Jankto. Frøkjær udtrykker håb om, at Superligaen også er klar til en lignende nyhed. Vi håber, ja, men man kan jo komme i tvivl. Da Danmark blev ’truet’ med et gult kort for at bære regnbuearmbind ved VM, gemte man al snak om ’kritisk dialog’ i snavsetøjskurven. Og blottet for værdighed og courage krympede dansk fodbold sig for homofobien.