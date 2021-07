REGNSKABETS TIME

HVOR HAR vi hørt meget bræk, og hvor har vi hørt uendelig få svar på enkle, konkrete spørgsmål fra Morten Messerschmidt i skandalesagen om misbrug af EU-midler.

MEN NU er det omsider slut.

2. AUGUST starter straffesagen mod ham ved Retten i Lyngby, og der er afsat syv retsdage.

ENDELIG ER han nødt til at svare konkret i stedet for at køre forurettet og nedladende papegøjesnak over for pressen.

MAN KAN formode, at vi derfor om en måneds tid har en dom i det seks år lange, skandaløse mummespil. Straframmen for tiltalen for svindel med EU-midler er op til halvandet års fængsel. Og den anden tiltale for dokumentfalsk kan give to års fængsel.

TO AF de indkaldte vidner er Messerschmidts gamle partifæller, kan Ekstra Bladet oplyse i dag.

RIKKE KARLSSON og Jørn Dohrmann er tidligere DF-medlemmer af EU-Parlamentet. De har fortalt i Ekstra Bladets konstante stribe af afsløringer, hvordan de af Messerschmidt var meldt ind i hovedbestyrelsen for Meld uden at vide det. Karlsson og Dohrmann blev også presset af Messerschmidts nu medtiltalte assistent, Søren Peter Jensen, til at underskrive blanke ark med Melds brevhoved – uden at ane, hvad de dermed skrev under på. De nægtede naturligvis.

IFØLGE BAGMANDSPOLITIET har Messerschmidt og assistenten også fabrikeret en falsk hotelkontrakt, hvor Dansk Folkepartis administrationschef fremstod som chef på Color Hotel Skagen, hvor sommergruppemødet foregik. Det betragtes som dokumentfalsk.

BAGMANDSPOLITIET HAR afhørt 14 personer i udlandet og i Danmark. Bl.a. Kristian Thulesen Dahl og gruppeformanden, Peter Skaarup.

SELV DE hedeste DF-fans har stadig utrolig svært ved at se for sig, at Thulesen Dahl – kendt for sine gule pernitten-huskesedler i finansloven – lige skulle have været uopmærksom på, hvordan EU venligt betalte for partiets sommergruppemøde i Skagen. Et møde som Messerschmidt påstår handlede om EU, og som derfor modtog tæt på 100.000 kr. i EU-tilskud. DF har allerede tilbagebetalt milliontilskud til EU.

TO FORSKELLIGE programmer for mødet i Skagen i 2016 figurerer. Et til folketingsgruppen og et andet, der blev sendt til EU. Begge kan ikke være rigtige.

PETER SKAARUP, DF’s gruppeformand, sagde allerede for flere år siden, at det var hans program, der blev holdt møde efter. Ikke Messerschmidts. Og at det var ’noget rod’, når sommergruppemødet forvandledes til en EU-konference. Hvad der må siges at være klar tale, men århundredets underdrivelse.

DF PLEJER at holde sommergruppemøde i starten af august. En tradition, der let kunne gå hen og få uønsket kolorit, hvis partiets næstformand i år samtidig sidder i Retten i Lyngby. Men mødet er behændigt henlagt til slutningen af august ...