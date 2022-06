Ren kageperson

HVIS DU af uransagelige årsager skulle finde det betimeligt at fejre din pode med en kagefigur til overpris fra Lagkagehuset – ja, så kan du ikke længere bestille kagemand eller kagekone til festivitassen.

DEN LANDSDÆKKENDE BAGERKÆDE berettede nemlig i går i Berlingske, at man med tidsånden som afsæt vil ændre navnet på den klassiske fødselsdagsspise til det kønsneutrale kageperson.

De kunder, der bestiller via kædens app, kan i fremtiden således selv designe et stykke nonbinært bagværk.

’FOR OS ER DET vigtigt, at vi afspejler samtiden og omfavner den mangfoldighed, der er i samfundet og også giver muligheder til dem, som normalt ikke føler sig afspejlet i den binære kønsfremstilling,’ ræsonnerede konditorkædens marketingchef Malin Gardeström, der dog samtidig erkendte, at det ikke er et problem i dag, men alligevel argumenterede for, at samfundet ændrer sig, og derfor skulle Lagkagehuset være beredte med et mere kønsneutralt alternativ.

DENNE TYPE proaktiv krænkelsesparathed er let at affeje som en ligegyldig dumhed. Hvorfor hidse sig op over noget så åbenlyst fjollet?

FORDI SPROG SKABER virkelighed, og derfor er det ikke uden betydning, når bagerkæden blamerer sig med navneskiftet. Det føjer sig samtidig til en forfejlet woke-tendens med eksempelvis forpersoner i stedet for formænd eller forkvinder.

HVIS NU ALLE hopper på politikernes spin og kalder SU’en for cafépenge, så er det lettere at skære i dem. Når de samme politikere sætter ydelsen til flygtninge ned og kalder det ’starthjælp’, er det jo heller ikke en tilfældig eufemisme, som denne type let omskrivning af virkeligheden kaldes.

Hvorfor ende på ordene fjumreår eller rødvinsreform? Fordi sprog skaber virkelighed.

SÅ HVIS ALLE accepterede, at ordene kagemand og kagekone var stærkt stigmatiserende og ekskluderende for dem, der kønsmæssigt befinder sig et sted mellem disse kagekategorier – ja, så ville det skabe en ny, krænkelsesparat virkelighed.

Så skulle mine børn måske se ’Postperson Per’ eller ’Brandperson Sam’ for ikke at støde nogen? Eller trække i en ’sprælleperson’ og få en bøde af en ’politiperson’ eller lade vandet med deres ’tisseperson’ for ikke at understøtte en binær hegemoni.

MEN HVEM HAR EGENTLIG klaget over bagværket? Hvem føler sig krænket? Som sagt, ingen, ifølge Lagkagehuset.

PÅ EKSTRA BLADET YNDER VI at tale lige ud af melposen og kalde en brødspade for en brødspade. Og i dette tilfælde er ét ord dækkende: idioti.

LAGKAGEHUSET ER ET gigantisk foretagende hjemmehørende på kanaløen Jersey og i Luxemburg via sindrige selskabskonstruktioner. Trods denne skattekonstruktion havde kæden ingen kvaler med at søge coronakompensation fra den danske stat, hvilket vakte naturlig furore, da dette kom for en dag.

MÅSKE SKULLE BRØDGIGANTEN kigge indad, før den falbyder andre sin kageperson og forurener det danske sprog.