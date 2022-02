Ren tågesnak

STATSMINISTER METTE FREDERIKSEN måtte for nylig sige farvel til de store corona-pressemøder og de landsmoderlige sving med samfundets store dirigentstok i den bedste sendetid.

MEN ALLEREDE TORSDAG tonede hun så frem på skærmen igen med et nyt pressemøde, denne gang med den truende krig mellem Rusland og Ukraine som bagtæppe.

STATSMINISTEREN som den samlende figur i centrum for en potentielt livstruende situation var bevaret fra corona-pressemøderne. Men desværre for danskerne var der dybest set tale om en uforståelig omgang tågesnak.

DANSKERNE FIK at vide, at regeringen vil lave en aftale med USA om, at de kan have tropper og ’vigtigt materiel’ på dansk territorium. Men bortset fra at regeringen vil modsætte sig atombomber på dansk jord, så var det uhyre småt med oplysningerne.

MÅ UBÅDE med atomvåben sejle rundt i danske farvande? Må amerikanske soldater tage permanent ophold på vores kaserner? Eller er der blot tale om, at der vil blive holdt nogle flere militære øvelser, hvor naboerne til Flyvestation Skrydstrup får lidt ekstra ondt i ørerne en gang imellem?

OG HVIS REGERINGEN fremover vil tækkes vores allierede i vores egen baghave, kan vi så tilsvarende slippe for at udstationere danske soldater på årelange, håbløse missioner rundt om i verden? Det blev ingen kloge på, selvom Mette Frederiksen ellers understregede, at pressemødet blev holdt i både gennemsigtighedens og oplysningens navn.

FOR MINDRE END TO uger siden præsenterede regeringen en ny udenrigspolitisk strategi, der over 31 sider bød på utrolige mængder lirumlarum om eksempelvis grøn omstilling og ’værdidiplomati’. Men planen om amerikanske tropper og militært isenkram på dansk jord ikke blev nævnt overhovedet.

I BÅDE GENNEMSIGTIGHEDENS og oplysningens navn burde det da have været udfoldet her og ikke på et pludseligt indkaldt pressemøde. Hvis vi virkelig er i gang med et grundlæggende strategiskift, så er det en hån, at befolkningen skal have det at vide på denne lemfældige måde. Det kan godt være, at statsministeren er glad for pressemøder, men det er ikke nok for os andre.

VI VIL HAVE KLAR BESKED om, hvad regeringens plan og dens formodede konsekvenser for danskerne egentlig er. Og det må gerne gå hurtigt.