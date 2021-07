Rent bluff

TRAFIKPLANEN, der blev præsenteret af regeringen i mandags, blev rost af både asfaltelskerne og venstrefløjens tilhængere af kollektiv trafik.

TIL HUDLØSHED genlød medierne af den ’røde’ fordeling af de 161 milliarder kroner: 86 milliarder til kollektiv trafik. 63 milliarder til flere og bedre veje. Pia Olsen Dyhr fra SF understregede med stolthed fordelingen.

DET TRAFIKALE kinderægs besynderlige popularitet i vidt forskellige politiske lejre bunder i, at vi er udsat for et klassisk blufnummer. Alle kan mærkeligt nok bryste sig og gjaldre ’historisk’ – i hvert fald indtil Jyllands-Posten i går dykkede ned i regnestykket:

ÆLDGAMLE projekter, som Folketinget for længst har vedtaget og skaffet penge til, er hevet ud af stalden og pustet op som visionære nyheder.

SIGNALPROGRAMMET til jernbanerne blev f.eks. aftalt i 2009. De mangler at bruge 8,5 mia., som nu ved et trylleslag er en del af den roste gaveregn til kollektiv trafik. Signaler, der i øvrigt stadig er et smertensbarn.

MAN MANGLER også at bruge godt tre mia. af de afsatte penge til elektrificeringen af jernbanen. En aftale fra 2012, der pludselig pynter på den fantastiske ’opprioritering’ af den kollektive trafik.

LANDANLÆGGENE ved Femernforbindelsen batter også med mange milliarder. De blev vedtaget i 2015, men det satser man åbenbart på, at borgerne har glemt. Vi har jo heller ikke endnu set skyggen af dette Femern-fatamorgana, så de glemsomme er lovligt undskyldt.

HVIS MAN kun tæller de projekter med, der rent faktisk er nye, er det igen asfalten, der som sædvanlig scorer langt de fleste penge. Vi er altså til grin, hvis vi hoppede på ’fortællingen’. Mindst lige så bekymrende er det, hvis Pia Olsen Dyhr (SF) åbenbart heller ikke helt har gennemskuet de plumpe bogholderkneb?

BENNY ENGELBRECHT, trafikministeren, optræder indtil videre på slap line med den ene uartige bortforklaring efter den anden, når han skal forholde sig til realiteterne i infrastrukturplanen.

IKKE MINDST til, at hele den ’historiske’ transportplan frem til 2035 er totalt godnat i forhold til regeringens klimamål. Finansministeren har allerede indrømmet, at ’det bliver ikke denne plan, der får os i mål med klimaudfordringerne’. Benny Engelbrecht påstår, at det heller aldrig har været meningen. Nå?!

TRAFIKMINISTEREN kalder i stedet planen ’CO2-neutral’. Ellers får vi ikke borgerne over i den kollektive trafik, lyder selvrosen.

MEN DET ER også bluf. Eller ’en skødesløs og vildledende omgang med ord’, som Information konstaterede: I klimalovsammenhæng betyder CO2-neutralitet derimod ophør af CO2-udledning.

IKKE ENGANG det holder, medmindre der er en million elbiler på vejene i 2030. Og det tror ingen på.