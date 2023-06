Retur til afsender

VI FORSTÅR, at det er noget nær den endelige udfrielse. Staten skal ikke længere sørge for post i Danmark. ’Befordringspligten’ – som det hedder - droppes.

Ingen kan ret beset være overraskede over denne nye politiske aftale mellem regering og borgerlige partier. Man har set det komme på lang afstand. Det føles som i går, at de nu for længst nedlagte posthuse blev forvandlet til en slags ' Bog uden idé'. Med slagtilbud på blyanter, elastikker og malebøger, hvilket etaten antog var, hvad vi danskere ville have.

Annonce:

DET VILLE VI så ikke. Hvorfor ’posthuset’ er blevet henvist til et hjørne i Føtex eller et andet supermarked, hvor ældre, gangbesværede eller handicappede borgere i lange køer må støtte sig til en kasse med kinasko eller kludetæpper i ventetiden. Og når de frem i live og beder om et frimærke, siger en ekspedient på mellem 12 og 17 år, at så må de altså stille sig i kø nede i kioskafdelingen i stedet for.

Således vakler velfærdsstaten frem. Med nye ydmygelser af de borgere, velfærden oprindelig var påtænkt. De syge, svage, ældre eller digitalt eller geografisk marginaliserede. Ligesom disse borgere kan bøvle med at navigere i myndighedernes it-jungle, der konstant udvides, må de finde sig i stønnende at udstå den iltfattige atmosfære i brev- og pakkeland.

LIBERALE KRÆFTER skal byde ind, og statsstøtten lukkes ned. Postomdeling er jo ikke nogen velfærdsydelse, lyder det liberale argument. Javel så, vi anede det, siden rettidig kræftbehandling åbenbart heller ikke er det. Og jo flere ansatte staten kan opbyde, jo færre synes ironisk nok at have med borgerne at gøre.

Annonce:

Stationer er ubemandede, biblioteker er ubemandede, flere funktioner i Borgerservice er ubemandede. Konkurrencestaten udrenser konsekvent den menneskelige faktor. Den er dyr, besværlig og begår fejl.

Den såkaldte ordensmagt beder nu om dage folk om at finde deres egne biler, hvis disse er stjålet, eller kigge efter deres løsøre på Den Blå Avis, hvis de har haft indbrud. Politiet er også ubemandet.

SÅ VI ANER ALLE, hvor det bærer hen med postomdelingen, nu hvor den såkaldte ’befordringspligt’ ophører.

Snart indføres en endelig ordning: Man afleverer selv eller henter sine breve/pakker hos modtager/afsender. Mod en rabat i portoen – der skal finansiere et lag af kontrollanter, naturligvis. Og vi vil opleve en politiker, der fortæller os, hvor stort et fremskridt der er tale om, når han til en mikrofonholder fra Danmarks Radios TV Avis udtaler:

’Så kan man også få forrettet sit ærinde med det samme.’