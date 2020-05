Revner i facaden

GLANSBILLEDET af statsministeren som en Mor Danmark, der uselvisk og ærligt passer på os allesammen, har fået to gevaldige revner på det seneste.

EN FOTOSERIE i Politiken dokumenterede dagen før statsministerens digitale 1. maj-tale, at begrebet udskamning af borgere er et af regeringens bevidste kneb, som den bare ikke vil stå ved.

POLITIKEN bragte et knivskarpt foto af et af statsministerens talepapirer, hvor der stod i marginen: ’Udskam de, der ikke har været fornuftige’. Dét gav den første krakelering. Tænk, at de overhovedet tænker i de baner i Frederiksens indercirkler ...

OG SÅ VIRKER det i øvrigt bøvet bagefter at sige, at ’Jeg udskammer ikke nogen. Jeg tror ikke, det er brugbart’, som det fremgik af Jyllands-Posten i går. Hvorfor står det så i talepapiret? Hvem der har skrevet det, vil statsministeren ikke fortælle. Er det ministerchaufføren? En piccoline? Et pizzabud, der kom med sen aftensmad og lige kradsede den gode idé ned på vejen? Eller – mere sandsynligt – en central embedsmand?

FOTOET blev bragt dagen før statsministerens digitale 1. maj-tale med efterfølgende pressemøde. Mette Frederiksen svarede ikke klart, men gentog, at Politiken havde ’berigtiget historien’. Underforstået, at den ikke var sand. Det viser fotoet jo, at den er.

POLITIKEN har derimod efterfølgende oplyst, at fotoet dokumenterede et udkast til et talepapir – ikke det endelige papir.

MEN at det var et udkast, ændrer jo ikke ved substansen: At Statsministeriet i sin manipulations-magtbrynde arbejder med begrebet udskamning. Mette Frederiksens påstand om det modsatte, trods beviset sort på hvidt, gav dermed endnu en revne i både troværdighed og skønmaleriet af hendes attråede image som vores alle sammens snusfornuftige mor, vi bare skal lystre blindt.

IKKE MINDST når enhver borger kan følge i denne tid, hvordan regeringens øvrige ministre boltrer i sig deres egne udskamninger i praksis. Erhvervsministerens IKEA-brøler f.eks., hvor udskamningen dog smækkede tilbage i ansigtet på ham. Det ’satte da IKEA i en skodsituation,’ som en professor udtrykte det i går i Jyllands-Posten. Ja, mon ikke!

KENDSGERNINGEN, som står stadig tydeligere, er, at regeringen hellere vil rakke ned med moralske pegefingre og udskamninger, end den vil give klokkeklare regler for genåbningen. Dels skal samfundet på den måde ikke yde erstatning – dels kan ministrene pudse glorien som moralsk højt hævede over kyniske forretningsfolk. Og i øvrigt spille julemænd ved at dele milliarder ud, som der ikke er lovmæssigt krav på. Til gengæld er det jo idioti, at virksomhederne ikke aner, om det, der er lovligt i dag, også er det i morgen.