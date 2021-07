Rige svin i rummet

VÆMMELSEN VOKSER i disse dage, mens vi bliver overhældt med begejstrede beretninger om rumrejser for ’almindelige’ mennesker.

ALMINDELIGE FORSTÅET sådan, at passagererne ikke er superuddannede astronauter i en højere sags tjeneste. Bare helt almindelige milliardærer. Som Elon Musk, Jeff Bezos og Richard Branson. Er det ikke mageløst, at disse foregangsmænd fræser ud i rummet og bliver fotograferet, mens de grinende trimler vægtløse rundt i kabinen? Ja, Musk – Tesla-kongen – er nr. sjok i trekløveret. Han har faktisk ikke været derude endnu, men det kommer snart.

FOLK ER provokerede over det selvglade show. Rigmænd har alle dage pralet med, hvordan de sejler i den største båd, skyder den mest udryddelsestruede elefant eller ejer den fedeste Picasso. Det her når nye højder (!) ... nogle taler om alle de coronavacciner, turen kunne have betalt.

’MILLIARDÆRERS SYGE selviscenesættelse, betalt af usle forhold for arbejdere og skatteundvigelse’ skrev f.eks. Lars Koch meget præcist på Twitter. Han er chef i Mellemfolkeligt Samvirke.

ISÆR AMAZON-stifteren Jeff Bozos’ rumtriumf i tirsdags var øretæveindbydende. Skinhellig og tomhjernet bragesnak vælter ud af ham. Det er nærmest, som om han gør menneskeheden en tjeneste ved at gøre givtig rumturisme mulig i fremtiden.

MANDEN ER jo verdensberømt for sin ekstremt kyniske måde at drive forretning på. Hans 560.000 ansatte tjener en sulteløn og må dårligt gå på toilettet. Selv scorer han mere på ti sekunder, end en ansat gør på et år. Og skat? Glem det.

SAMTIDIG TVÆREDE denne arbejdsgiver fra helvede rundt i sin utiltalende stil, da han landede efter rumrejsen. Han takkede alle Amazon-medarbejderne: ’I har betalt for det her’.

HVAD FORESTILLER han sig? At de så straks tænker: ’Nå – godt, Jeff havde en fed tur i stedet for at betale mig en anstændig løn’.

AMAZON-STIFTEREN øjnede også løsningen på klimakrisen efter at have set vores klode som en lille, sårbar grønært i det fjerne: ’Vi er nødt til at tage al tung industri, al forurenende industri og flytte den ud i rummet og holde jorden, denne smukke perle af en planet, som den er’. Havde de røget pot under landingen?! Og er rumfart nu blevet klimavenlig transport?

NÆSTE ÅR regner Bezos med at kunne sende folk ud i rummet med en billetpris på 28 mio. dollars pr. sæde.

VI SER det allerede for os: flere forkælede rigmandsbørn som de nye blaserte pionerer, mens de klager over den elendige servering ombord, pilotens manglende vilje til at være med på selfies, eller gaber over, hvor lille og kedelig jorden ser ud derudefra. Bezos tjener igen tykt på sin ’hjælp’ til menneskeheden.