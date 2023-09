Rigeligt smør på brødet

FLERE DANSKERE fik tilsyneladende småkagerne galt i halsen, da de mandag tunede ind på 'Spise med Price' og kunne konstatere, at brødrene ikke kun havde natmad på menuen.

Tv-seernes ultimative yndlingskokke, som siden 2008 år har prædiket rigeligt smør i bedste sendetid, formastede sig til at krydre udsendelsen med satire på bekostning af noget af det allermest danske.

Ikke frikadeller og brun sovs, men fagforeninger og den danske model. Og det faldt ikke i seernes smag.

I 15 ÅR har James og Adam Price ikke ramt ved siden af, når de har doseret de kalorieholdige ingredienser og komiske indslag i deres populære madprogram. Men arbejdstider og faglig konflikt kunne åbenbart få folket til at fare i flæsket på brødrene.

Så et tillykke til fagbevægelsen må vel være på sin plads. Så lykkedes det at få befolkningen til at bakke op om en verserende konflikt.

Sygeplejerskerne kunne ikke rigtig få danskerne i stødet. Og 3F er heller ikke for alvor trængt igennem lydmuren med deres langvarige protester over, at restauranterne Brdr. Price og A Hereford Beefstouw har opsagt deres overenskomst.

MEN LIDT uskyldig satire i en tv-cocktail af krustader og vitello tonnato - og så var tastaturkrigerne klar med shitstorm. Det var usmageligt og bestemt ikke det, de havde bestilt.

Skulle vi nu ikke lige spise brød til? Selvfølgelig må man lave sjov med en faglig konflikt. Også i 'Spise med Price'.

Adam Price har selv forklaret, at optagelserne kom i kassen, længe inden konflikten mellem 3F og restauranterne Brdr. Price og A Hereford Beefstouw brød ud.

Og selvom der ikke er tale om en kommentar til den aktuelle situation, kunne man jo også vælge at tolke den satiriske fremstilling af virkelighedsfjerne og arrogante arbejdsgivere, som brødrene Price lægger for dagen, som et udtryk for en både profetisk og ironisk selvindsigt.

MÅSKE ER brødene faktisk i bund og grund enige i, at når man kører en succesfuld forretning, skal man selvfølgelig også betale sine ansatte en ordentlig løn og tilbyde rimelige vilkår.

Og det er jo faktisk ret komisk set i lyset af konflikten.

Alt skal ikke være så alvorligt og korrekt, og det har 'Spise med Price' i 15 år været garant for. Tak for det. Og fortsæt endelig med at lave grin med både jer selv, fagbevægelsen og alle andre.