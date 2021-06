Rigsretten fejler

DET BLIVER ikke tilladt at sende direkte tv-billeder fra rigsretssagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Det har Rigsretten besluttet. ’Af hensyn til vidnerne,’ som det hed.

BESLUTNINGEN ER ikke blot forkert. Den er tillige udtryk for en arrogant tankegang i landets politiske klasse. Rigsretten består af 13 dommere og 13 politikere, der tydeligvis mener, medierne og danskerne er ude af stand til at forstå sagen, hvis de gives direkte adgang.

Med antydninger af at danskerne ikke kan overskue ret og vrang og er for lette at forlede, er det lykkedes at forhindre fuld offentlighed.

VI KAN IKKE have, at embedsmænd skal sidde der og vidne foran hele nationen, er argumentet. Hvorfor ikke, må vi spørge. Medmindre det er embedsmænd, der har forsømt deres arbejde, kan de vel stille op og svare redeligt?

SOM BEKENDT handler rigsretssagen om ’den ulovlige instruks’, Støjberg som udlændingeminister gav i 2016. Den betød, at asylpar, hvor den ene var mindreårig, blev adskilt uden først at blive behandlet individuelt, som reglerne ellers foreskriver. Støjberg står anklaget for at give urigtige og misvisende oplysninger til Folketinget på i alt fire samråd. Og dermed til offentligheden og den danske befolkning.

DET ER DERMED ikke en almindelig retssag. Vi har ikke transmissioner fra almindelige retssager i Danmark, nej. Men rigsretten har alle imidlertid ret til at følge med i. Det ligger i, at sagen angår riget. Og hvis der er noget, vi ikke har brug for med hensyn til rigsretssagen, er det, at den skal kontrolleres af et åndsaristokrati, der mener, at sagen er for vigtig til menigmands indsigt og holdning.

HENSYNET TIL offentlighed må i denne sag tilsidesætte forbehold. Vi taler om overholdelse af love og bekendtgørelser for såvel en minister som eventuelt embedsmænd. Borgerne i Danmark bliver overvåget mere og mere af magthaverne gennem stat og kommuner. Muligheden for det modsatte forværres derimod i et land, hvis offentlighedslov med rette har øgenavnet ’mørklægningsloven’.

LAD DER blive lys over de dokumenter og bemærkninger, der i denne sag har fundet sted i magtens ellers sparsomt oplyste korridorer.

Befolkningen har i forvejen ikke for meget tillid til hverken politikere eller embedsfolk. Dertil kommer, at frygten for dramatiske udlægninger af retshandlingen selvsagt er overdrevne. Efter to-tre dage vil folk kede sig i en grad, som overværede de Christiansborgs nye kobbertag grønnes.

De vil til gengæld ikke kunne sige, at de ikke fik muligheden. Og det er ægte demokrati.