Rigsretten truer Mette

OM FÅ uger skal Mette Frederiksen forklare sig i Minkkommissionen. Det bliver en sand gyser. Potentialet er der til at sende den første statsminister i danmarkshistorien for Rigsretten.

DET VIL unægtelig være skæbnens ironi, hvis en tiltale for lovbrud bliver enden på Mette Frederiksens ellers så succesombruste coronaodyssé.

HIDTIL HAR covid-19 været en total vindersag for Mette Frederiksen. Epidemien var som sendt fra himlen for hende og muliggjorde, at hun kunne tone frem som hele Danmarks moder, der værnede os fra den påståede store, dødelige fare.

DET VAR der masser af popularitet i. De tryghedssøgende danskere elskede en statsminister, der handlede resolut uden smålig skelen til formalia.

OG VAR der noget, som Mettes fanklub – dem med hundehvalpe og blomsterbuketter på Facebook-profilerne – ikke gad besvære sig med, så var det kedelige overvejelser om jura, grundlov og den slags. Den slags var for alle de handlingslammede, ikke sandt?

GÅRSDAGENS AFHØRINGER i Minkkommissionen afslørede en regeringstop i panisk angst for at blive afsløret. Heldigvis ser det ud til at ske nu – omend med et års forsinkelse.

MERE OG mere tyder på, at Mette Frederiksen og hendes mest magtfulde gruppe af embedsmænd for et år siden lod sig forføre af den stemning.

At de simpelthen forivrede sig.

OG DEN går altså ikke. Selv under en sundhedskrise er der nogle helt basale spilleregler, der skal overholdes. Grundloven, ikke mindst.

I DAG står det klart, at der ikke var lovhjemmel til at kræve hele Danmarks bestand af mink slået ihjel (det skulle vise sig, at der heller ikke var sundhedsmæssigt belæg, men det er en anden historie).

IKKE DESTO mindre førte myndighederne sig brutalt frem. Såvel politi som militær blev sat ind på at gennemtrumfe den ulovlige ordre. Den slags hører ikke nogen steder hjemme i et demokrati.

NU ER spørgsmålet så: Hvem vidste hvad hvornår? Var statsministeren eller hendes departementschef eksempelvis klar over, hvad der foregik af demokratiske uhyrligheder?

DET KAN ikke komme bag på nogen, at Mette Frederiksen hidtil har slået ud med armene og skudt ansvaret fra sig. Det er en klassiker i toppen af politik.

ANSVAR ER noget, man bryster sig af at have, lige indtil det ikke længere er formålstjenligt at fremstå som den store leder – så bliver der i stedet pludselig travlt med at sparke nedad.

MEN STATSMINISTEREN har fået sig et gevaldigt problem med at fedte sig ud af ansvaret. For som afsløret i går i dagbladet B.T. blev regeringens koordinationsudvalg – og dermed Mette Frederiksen – udtrykkeligt gjort bekendt med, at det ’hverken er muligt at tvangslukke eller lægge minkerhvervet i dvale med hjemmel i gældende lov’.

OVERSAT TIL mere mundret dansk: Det var skingrende ulovligt. Og det vidste regeringstoppen og de embedsmænd, der nu snor sig for at slippe af krogen. Det burde ikke kunne lykkes for dem. Og da slet ikke for statsministeren.