Rigtige danskere

BEDST SOM MAN troede, at bunden var nået med burka-forbuddet, slår politikerne til igen med et nyt latterligt påbud i deres bestræbelser på at genere de fremmede mest muligt:

Det lyder: Du skal give hånd, hvis du vil være dansk statsborger. Basta!

FORHISTORIEN: Tidligere på sommeren besluttede regeringen, DF og S at stramme reglerne for statsborgerskab.

Fremover skal ansøgerne deltage i en ceremoni i bopælskommunen, hvor de skriver under på, at de vil overholde grundloven og ’udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne’.

MEN VED NÆRMERE eftertanke er både DF, K og S nået frem til, at teksten er for slatten.

Måske inspireret af en sag fra Schweiz, hvor et muslimsk par fik afvist statsborgerskab, fordi de nægtede at give hånd til personer af det modsatte køn, da de skulle interviewes af myndighederne.

Derfor kræver Martin Henriksen & co. nu skrevet ned, at man skal give hånd. Og det er Venstre efter lidt tøven enig i.

DET GØR tilsyneladende ikke indtryk, at borgmestre over hele landet tager sig til hovedet. Som Albertslunds førstemand Steen Christiansen (S) siger til Jyllands-Posten:

’Hverken Gud, konge eller Folketinget skal bestemme, hvordan jeg hilser på et medmenneske. Man kan vise respekt over for hinanden på mange andre måder end ved at give et håndtryk.’

VI BLIVER IKKE forbavset, hvis Dansk Folkeparti i morgen forlanger, at der ved underskriftsceremonien placeres små skåle med flæskesvær og frikadeller, som ansøgerne tvinges til at tømme, hvis de vil være borgere i vores land.

De skal jo bevise, at de vil være danske!

I øvrigt: Hvad så med de præster fra Indre Mission, som ikke vil give hånd til deres kvindelige kollegaer? Er de så udanske, at de skal miste deres statsborgerskab?

POLITIKERNE KLAGER ofte over, at pressen er med til at skabe politikerlede.

Det er i givet fald overflødigt, for det klarer de fint selv.

DANSKE folketingspolitikere viser igen-igen omverdenen, at de er de første til at opgive den tidligere danske kerneværdi – frisindet.