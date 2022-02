TIDLIGERE Venstre-næstformand Kristian Jensen og EU-politiker Søren Gade har landet hver deres gyldne bijob som havneformænd i henholdsvis Hanstholm og Esbjerg.

DET ER SVÆRT AT FORSTÅ. Kan en af Danmarks største fiskerihavne virkelig ikke tiltrække en bedre egnet formand end en landkrabbe i jakkesæt med fuldtidsjob som særlig FN-udsending på den anden side af Atlanten? Lige så forbløffende er det, at havnen i Esbjerg nu skal regeres af en fuldtids-EU-politiker, der har sin gang i Bruxelles.

BEGGE HERRER er udpeget af partifæller i de respektive byråd. Og selv om borgmesteren i Hanstholm insisterer på, at Kristian Jensen er valgt på grund af sit udsyn og internationale netværk, lugter det langt væk af vennetjenester.

FÆNOMENET ’forgyld dine venner’ er ikke nyt i samfundets top. Faktisk tværtimod. Det er kvalmende normalt, at guldrandede bestyrelsesposter bliver uddelt, som var det gaver.

FOR EKSEMPEL sørgede erhvervsminister Simon Kollerup for, at Henrik Sass Larsen blev bestyrelsesmedlem i Nordsøenheden. Inden han fik sin tunge i klemme, bestred overborgmester Frank Jensen også adskillige bestyrelsesposter – blandt andet i Rockwool Fonden – og på toppen af By & Havn sidder Pia Gjellerup. Hun er udpeget af Københavns Kommune.

EVENTUELLE interessekonflikter lader ikke til at tynge gavegiverne det mindste. Ligesom alle flotte tanker om diversitet åbenbart går fløjten.

I den politiske top såvel som i erhvervslivet er det uforståeligt, at begge sider i debatten om kønskvoter i bestyrelser tilsyneladende accepterer præmissen om, at den slags poster i det hele taget er forbeholdt et absolut fåtal. Hvis du ikke har de rigtige venner, er det nærmest umuligt at komme i nærheden af en lønnet bestyrelsespost.

HER ER ET VILDT forslag:

Hvad med at lave et jobopslag? Og rent faktisk gennemføre en reel ansættelsesproces? Det kunne jo være, der gemte sig et kvalificeret ansigt ude i virkeligheden.

Måske endda en potentiel havneformand, der ligefrem har haft sin gang på en havn.