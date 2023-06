Rocker-jagt

EFTER FLERE ÅRS tilløb forsøger Rigsadvokaten og politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet nu målrettet at få opløst rockergruppen Bandidos

Vi ønsker held og lykke.

For Bandidos og de andre rockergrupperinger er en kræftbyld på samfundet og en hån mod danskernes retsbevidsthed.

STATISTIKKEN TALER sit tydelige sprog: I december 2022 havde politiet registreret 1308 personer som tilknyttet rockerbander. Samme år blev rockere sigtet 2145 gange for overtrædelse af straffeloven og loven om euforiserende stoffer. Heraf var der 36 sager, hvor personer blev dræbt eller såret som følge af skud eller knivstik på åben gade.

Justitsminister Peter Hummelgaard er i kamphumør og helt med på, at politiet opruster. Han lover støtte og opbakning.

MYNDIGHEDERNE HAR flere gange forsøgt at samle materiale for at få Bandidos og Hells Angels opløst, men har måttet opgive, fordi man ikke har kunnet bevise, at der er tale om foreninger, som drives med et ulovligt øjemed. I Danmark er foreningsfriheden nemlig en grundlovssikret ret.

Der er ganske vist blevet lukket klubhuse enkelte steder i landet, hvor domstolene gav politiet ret i, at de var egnede til at skabe utryghed i befolkningen. Der har været visitationszoner i København, og politikerne har leveret flere rockerpakker. Men det har ikke forhindret Bandidos i at ekspandere kraftigt, så banden i dag er den største rockergruppering i Danmark.

MEN DER ER LYS for enden af tunnelen, mener politiet. Det lykkedes nemlig at få banden Loyal To Familia opløst ved dom i september 2021. Højesteret nåede frem til, at LTF var en voldelig kriminel forening og derfor skulle opløses efter grundlovens paragraf 78.

SÅ LET BLIVER det dog ikke at få bugt med Bandidos, skønner rockeradvokaten Michael Juul Eriksen i Ekstra Bladet:

’Som forsvarer vil man have bedre kort på hånden, hvis man skal argumentere for, at der f.eks. er et socialt formål med Bandidos. Det mener jeg i høj grad, der er. Bandidos har en stærk kultur og et formaliseret samvær omkring fester og motorcykler, og det har man haft i mange år.’

JEG MÅ INDRØMME, at jeg har svært ved at se Bandidos’ sociale formål. De er jo ikke ligefrem kendt for at hjælpe gamle damer over gaden eller udveksle strikkeopskrifter i klubhuset.

ET FORENINGSFORBUD vil være et hårdt slag mod enhver rockerbande. Så ulovliggøres dens ’organisering’ med klubhuse, rygmærker og motorcykler. Banden forsvinder fra gadebilledet – men forsvinder ikke. Det vil dog gøre det betydeligt vanskeligere at rekruttere nye medlemmer.

MEN SOM SAGT: Vi ønsker politiet held og lykke. Rockergrupperinger af enhver art – og ikke bare Bandidos – må bekæmpes hårdt med alle midler, hvis vi skal undgå svenske tilstande.