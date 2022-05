DET ER 1. MAJ. Arbejdernes internationale kampdag. De rødes festdag.

Der kommer bare ingen røde partiledere og taler dunder mod den kapitalistiske udbytning foran ’sultens slavehær’ på hovedscenen i Fælledparken, København. Ikke en eneste.

’FOLKET’ HAR DET med at buhe ad ikke mindst socialdemokratiske ledere. Og sidst Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen for alvor var samlet om en sag var sygeplejerskekonflikten. På hver sin side. Regeringen greb ind og stoppede sygeplejerskernes arbejdskamp.

DET ER 150-ÅRET for ’Slaget på Fælleden’ mellem politi og arbejdere, der med Louis Pio i front grundlagde den socialistiske arbejderbevægelse. Men Socialdemokratiet har ændret algoritmen, som det hedder nu om dage.

NÅR MAN FREMOVER klikker på S, vil hverken Pio, ham der Arne eller et smældende rødt flag dukke op. Snarere noget indtagende miljø- eller klimarigtigt bag den store leder.

Socialdemokratiet og 1. maj har ikke været helt i vater i en efterhånden længere årrække.

POLITISK KOMMENTATOR Hans Engell skrev f.eks. allerede for ti år siden her i avisen om, at statsminister Helle Thorning holdt sig væk fra Fælledparken 1. maj: ’Jylland er mere oplagt for Helle Thorning, fordi jyderne ganske vist også kan være tvære og besværlige. Men de sidder mere og surmuler stille.’

Det er således med succeskriteriet for socialdemokratiske formænd på Arbejdernes internationale kampdag som med nye gymnasieelever og kravene til dem. Barren sænkes år for år.

HVAD DER I DET 19. og 20. århundrede blev kæmpet for – blandt andet gennem forsamlinger ved 1. maj i Fælledparken i København – er siden opnået med en succesrate, der ikke alene fik en LO-formand til for flere årtier siden at konstatere, at der var ’sejret ad helvede til’, men også er blevet det egentlige problem.

LIGE SÅ INDLYSENDE gælden til bevægelsen er, lige så åbenlyst er det, at både ’arbejderen’ og dermed ’arbejderbevægelse’ og ’arbejderparti’ er blevet relative begreber. Den politiske del af, hvad ’Slaget på Fælleden’ grundlagde, er tilsyneladende overgået til at forvalte en social ingeniørstat.

SIDST VI HØRTE statsministeren sige noget om at være rød, erklærede Mette Frederiksen, at hun nu er grøn. Men hun har vel heller aldrig haft et rigtigt arbejde.