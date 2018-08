Rød legestue

DET KAN IKKE undre, hvis Lars Løkke i disse dage går rundt og spekulerer på et hurtigt valg.

Udviklingen i rød blok indbyder til det. Ren legestue tilført en god portion kaos.

DET STARTEDE med de radikale, hvor partiboss Morten Østergaard med stålsatte øjne advarede Mette Frederiksen om, at hun ikke bare kan sætte sig til rette i Statsministeriet, hvis der bliver rødt flertal.

Hun skal først kappe den tætte forbindelse til Kristian Thulesen Dahl og love at lempe på den stramme udlændingepolitik.

HEREFTER TOG kaospiloten Uffe Elbæk over og fik latteren til at runge ved at udpege sig selv som statsministerkandidat.

Og ved ’at trække sine mandater ud af ligningen,’ når en ny regering skal dannes. Hvilket kan betyde, at Lars Løkke får foræret fire år mere som regeringschef, hvis Elbæk gør alvor af sine trusler. Man kan aldrig vide med den mand.

SENEST HAR Enhedslistens Pernille Skipper meldt sig på banen som mulig kommende statsminister.

Det sker med en understregning af, at det ikke er en naturlov, at statsministeren i Danmark kommer fra enten Venstre eller Socialdemokratiet.

– Vores førsteprioritet er at danne en grøn, socialt progressiv regering til venstre for Socialdemokratiet, siger hun

SELVOM DER er gået totalt legestue i det politiske kandestøberi, kan udmeldingerne fra rød stue nok få Mette Frederiksen til at tænke, at med den slags venner behøver hun ingen fjender.

I ØJEBLIKKET giver meningsmålingerne rød blok et knebent forspring.

Holder det, vil det blive mere end svært for S-bossen at fortsætte samarbejdet med DF bl.a. om en superstram udlændingepolitik, hvis hun vil helt til tops.

MED ALTERNATIVET som mulig uregerlig undtagelse vil de røde støttepartier dog næppe gå så langt som at skifte over til Lars Løkke, selvom Mette Frederiksen fortsætter med at kissemisse med Tulle.

MEN DE KAN gøre livet helvedes besværligt for hende. Til stor glæde for Løkke og co.