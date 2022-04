Rødt flyverskjul

NU STRAMMER det for alvor til for regeringens støttepartier.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye har ’taget et stort skridt’ mod en aftale med Rwanda om at modtage og huse asylsøgere fra Danmark.

Det vil være et historisk nybrud i dansk udlændingepolitik. Men regeringens støttepartier er forbavsende tavse.

NUVEL, DE vrænger da på næsen ad regeringens planer. Det er både ’usolidarisk’ og ’fremmedfjendsk’, og de ’ser på det med stor alvor’, siger de på skift.

Men vil de så også vælte regeringen, hvis de rent faktisk skriver under på en asylaftale med landet langt borte?

DET HAR INGEN af dem løjerligt nok truet med.

Støttepartierne har ellers ikke været blege for at true med at vælte regeringen i andre sammenhænge. De radikale har for eksempel gjort det, hvis ikke regeringen kom med en klimaplan inden en bestemt dato. Også på udlændingeområdet har støttepartierne før raslet med sablen – den eneste lyd, Mette Frederiksen har respekt for. Børnene skulle ud af udrejsecenter Sjælsmark, tordnede de. Og det kom de så.

DERFOR ER DET mere end mystisk, at samme trussel ikke er brugt i forhold til en asyllejr Rwanda, der er hundrede gange mere vidtrækkende end Sjælsmark. Der er ingen rød røv i bukserne, simpelthen.

FOR LAD OS lige minde om, hvad det er, regeringen har gang i: Flygtninge, der ikke er fra Ukraine, skal sendes til den centralafrikanske hede.

Og der skal de blive. FN vil ikke vide af planen, og en isoleret dansk aftale med Rwanda vil i virkelighedens verden ikke stoppe en eneste bådflygtning fra at tage over Middelhavet, som ellers er det officielle formål og humane figenblad for hele operationen.

SÅ ASYLPLANEN er dermed ikke human. Og det var ellers lige præcis det, som støttepartierne blev stillet i udsigt i det såkaldte ’forståelsespapir’, som er det mandat, regeringen sidder på.

Det er ikke nyt, at regeringen arbejder på en aftale med Rwanda.

Så der har været rigeligt tid til, at støttepartierne har hejst det røde flag og sagt ’ikke på vores vagt’.

Men det er ikke sket. Og de har stadig ikke taget stilling til spørgsmålet, siger de. Det er en undladelsessynd.