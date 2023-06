Røvhuller på skærmen

DET HAR STÅET på i årevis. Tv-serier med amoralske, kriminelle eller anløbne hovedpersoner, der gik hen og blev gigantiske og toneangivende succeser.

Vi følger åbenbart helst røvhuller i disse år. Senest er det HBO-serien 'Succession', hvor mediemagnaten Roy Logan, en brutalis, hvis storhedsvanvid får ham til at spille sine arvinger ud mod hinanden.

Serien har fået business-segmentet i Berlingske til at spørge, om det også er sådan med ejerne af de største virksomheder og deres børn i virkeligheden? Og det får kulturelt anlagte på Politiken til at deducere kynismens koder i de øverste kredse samt begejstret anmelde, hvordan de går klædt (spoiler alert: åbenbart lidt ligesom os andre, bare meget dyrere, uden at det kan ses).

Annonce:

MEN SVARET BLÆSER tilsyneladende i vinden. Hvorfor var Francis J. Underwood i 'House of Cards' dragende i al sin modbydelighed? Eller kemilæreren Walter Whites nedstigning til topkriminel narkobagmand i 'Breaking Bad' så fascinerende, at seerne holdt med ham? Eller hvorfor var den grådlabile gangster Tony Soprano med hang til likvideringer en mand, folk holdt såvel med som af hen over flere sæsoner?

Lærde vil svare, at 'allerede i de græske tragedier ...' og så videre. Belæste vil spørge, om man har læst Shakespeares 'Richard den Tredje ...'

Men mange af os streamer serier, fordi intet er åbenbart så interessant i disse år som at få udlagt magtens, den kriminelles eller sociopatens gangart. Og der må gerne gå længe, inden tragediens hovedperson går til grunde. Tony Soprano efterlades endog i live i den afsluttende sæson seks.

Annonce:

I 'HOUSE OF CARDS' har man med Frank Underwood frembragt den absolut samvittighedsløse hovedperson, der indimellem endda henvender sig direkte til seeren. Med en bestemt hensigt, ifølge seriens forfatter, Beau Willimon. Det gør seeren 'medskyldig', har han pointeret. Det fremkalder spørgsmålet, om der er en lille Francis Underwood inden i beskueren. De amoralske aspekter forstørres hos seeren selv. Og vi kan danse med den mørke side uden at lide følgerne.

'Succession' er dertil et eksempel på den dobbelte historie (spoiler alert igen). Den handler i virkeligheden ikke om arven fra en mediemagnat, men om en dysfunktionel familie, hvor børnene selv efter den narcissistiske fars død kriges om hans kærlighed. Hvorfor de alle uundgåeligt taber. Det er muligt, Logan-familien er hovedrig, men det er blot glasuren på kagen.

EGENTLIG FOREGÅR der ikke meget i 'Succession', man ikke vil kunne møde i en gennemsnitlig arvesag i en dansk ret, hvor arvingerne er kommet op at toppes om Flora Danica-stellet, hvilket også er meget dragende.