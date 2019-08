BOMBERNE MOD mod Skattestyrelsen og Nørrebros nærpolitistation i København har fået regeringen op på dupperne.

Selve statsministeren gik uventet på banen i onsdags og lovede strengere straffe, grænsekontrol mod Sverige og ekstra video-overvågning af offentlige bygninger.

DANSK FOLKEPARTI og de konservative er med på det hele – og DF vil endda gå et skridt videre med øget overvågning i gaderne i vores største byer.

Partiets retsordfører, Peter Skaarup, har ladet sig inspirere af myndighederne i London, hvor der alene i byens metrosystem er flere end 15.000 overvågningskameraer.

I DEN BRITISKE hovedstad skannes forbipasserendes ansigter og sammenlignes med politiets registre over kriminelle.

Heldigvis mener de radikale og Enhedslisten – to af regeringens støttepartier – at Mette Frederiksen skal spise brød til og tænke sig grundigt om, inden der lægges nye forslag på bordet.

IKKE MINDST video-overvågningen er blevet udvidet markant de senere år på grund af de mange bandeopgør.

Borgerne skal kunne føle sig trygge, lyder det fra regeringen.

Javel, men til tryghed hører også, at man kan bevæge sig rundt i det offentlige rum, uden at hvert eneste skridt overvåges af myndighederne.

POLITIET HAR anholdt en 22-årig svensker som

hovedmistænkt for eksplosionen ved Skattestyrelsen, og sammenholdt med de mange bombeeksplosioner i Malmø den seneste tid ønsker statsministeren derfor ekstra kontrol af grænsen mod Sverige.

Men hvordan? Forestiller hun sig, at alle biler skal stoppes og undersøges, og at alle tog- og færgepassagerer skal kropsvisiteres? Også pendlerne?

POLITIET SKAL selvfølgelig udstyres med de nødvendige redskaber til en effektiv kriminalitetsbekæmpelse.

Men rolig nu. Der er ingen grund til at gå i panik – heller ikke i ministerkontorerne.

Vi lever i et retssamfund, der allerede nu er på kanten af et overvågningssamfund. Big Brother er blevet en så integreret del af hverdagen, at vi næppe bemærker det. Og det er netop det farlige.