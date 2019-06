Rollespillet Danmark

DANSK POLITIK er et rollespil. Med faste karakterer og replikker. Og derfor ofte en fiktion.

Danner de røde regering, sender de blå deres budbringere ud i medierne for at varsle en tsunami af uhæmmede udgifter og ødselhed. Danner de blå regering, sender de røde budbringere ud for at advare om en forestående social massegrav.

SÆRT ER DET hver gang at konstatere, at ingen af delene stemmer overens med virkeligheden. Begge tager fejl. Eller de spiller rollen, om man vil.

I øjeblikket står nationen som bekendt over for en socialdemokratisk regering. Hvilket i det blå manuskript er anført som løbske offentlige udgifter og en deraf følgende økonomisk katastrofe.

UNDER Helle Thorning-Schmidt fra 2011 til 2015 steg det offentlige forbrug med knap ti milliarder kroner. Altså 2,7 milliarder kroner mindre, end Skat har foræret bort i refusion af udbytteskat til en flok udenlandske svindlere.

I Anders Fogh Rasmussens regeringstid steg det offentlige forbrug derimod med 67,1 milliarder. Lars Løkke Rasmussen kundgjorde i øvrigt dertil i valgkampen 2019, at han ville lade det offentlige forbrug stige med 0,65 procent om året, så det i 2025 vil være 20,5 milliarder kroner højere end i dag.

SIDST DEN OFFENTLIGE sektor eksploderede i et udgiftsorgie, var altså under Venstres ledelse. Sidst landet så gennemgribende velfærdsreformer, var til gengæld under Socialdemokratiets ledelse. Det er således nærmest en regel i dansk politik, at det man siger, er man selv – eller også har man lige været det, og nu er det de andres tur.

OG DER ER EN forklaring. Lægger man folk på overførselsindkomster sammen med antallet af pensionister og plusser med folk ansat i det offentlige og folk ansat i virksomheder afhængige af det offentlige, nærmer vi os to tredjedele af vælgerskaren.

Partier, der vil nedskære eller begrænse velfærdsstaten, bliver smidt på porten af vælgerne. Der er flest politiske point i at ville bevare den og øge den, som den allerede er. Med små justeringer, der helst skal forestås af Socialdemokratiet for at understrege uomgængelighed, men i øvrigt helst bakkes op af det brede flertal.

DET ER DERFOR, man skal være kritisk med hensyn til, hvad der i disse dage siges om regeringsforhandlingerne. Særligt angående ting, der går på, at en ny regering vil være mere uansvarlig end den gamle eller for den sags skyld de forrige. Det er rollespillet. Det er fiktionen. Virkeligheden begynder, når ministerierne indtages. Den ser som regel anderledes ud.