Ros til Løkke

JO, DEN ER god nok. Ekstra Bladet vil for en sjælden gangs skyld rose statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Forklaringen kommer her:

PÅ VENSTRES EU-landsmøde i weekenden vendte Lars Løkke på en tallerken og lancerede et forslag om en fælles bundgrænse for selskabsskat i EU.

FORSLAGET ER indlysende rigtigt. En fælles bundgrænse er nemlig en afgørende forudsætning for, at det europæiske velfærdssystem kan fortsætte.

SOM SYSTEMET er nu, konkurrerer landene om at sænke selskabsskatten mest muligt for at tækkes erhvervslivet og først og fremmest de store multinationale selskaber.

DET ER en dødsspiral, som kun kapitalen har glæde af. Og systemet kolliderer voldsomt med EU’s overordnede mål om at styrke det i øvrigt skrantende unions-samarbejde.

VENSTRES FORSLAG kommer blot få dage efter en rapport fra EU-Parlamentets skattesnyd-udvalg. Rapporten beskylder syv medlemslande – Holland, Belgien, Luxembourg, Irland, Malta, Cypern og Ungarn – for at lokke med skattely direkte i strid med EU-traktaten.

SKATTEUNDDRAGELSE – eller skattetænkning eller skatteoptimering eller hvad det nu kaldes – kan sammenlignes med økonomisk terrorisme.

FUSKERNE DESTABILISERER sammenhængskraften i velordnede samfund ved at udnytte bl.a. billig infrastruktur, gratis uddannelses- og sundhedssystemer og kvittere med at betale nul og niks til fællesskabet.

DET IDEELLE ville være, hvis verdenssamfundet kunne enes om at bekæmpe skattesnyd. Men det har lange udsigter. Der er alt for mange kortsigtede nationale interesser på spil, hvilket fermt udnyttes af kapital-giganterne, der gemmer gigantiske milliard-beløb i skattely.

UDSPILLET FRA VENSTRE er et skridt i den rigtige retning. Derfor er Liberal Alliances Joachim B. Olsen selvfølgelig oppe i det røde felt.

DEN IDEOLOGISK udfordrede kuglestøder mener, at Lars Løkke ’fører socialdemokratisk politik’. Selskabsskat er ikke et EU-anliggende, men et nationalt spørgsmål, buldrer Joachim B. Olsen.

DET ER fuldstændig korrekt. Hvis man altså ønsker at afskaffe velfærdsstaten.